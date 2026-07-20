الاحتلال يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار ويصيب مواطنًا شمال غزة

أصيب مواطن، اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمالي قطاع غزة، فيما واصلت قوات الاحتلال استهدافها للمناطق الشرقية من القطاع بالقصف وإطلاق النار، في استمرار لخروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفاد مراسل الرسالة نت بإصابة مواطن برصاص قوات الاحتلال في مخيم حلاوة ببلدة جباليا شمالي القطاع.

وفي جنوب قطاع غزة، استهدفت الآليات العسكرية الإسرائيلية المناطق الشرقية لمدينة خانيونس بإطلاق نار كثيف، تزامن مع قصف مدفعي متواصل، وسط تحليق مكثف ومنخفض لطائرات الاحتلال المسيّرة في أجواء المدينة.

وفي مدينة غزة، أطلقت قوات الاحتلال النار من آلياتها العسكرية باتجاه المناطق الشرقية لحي الزيتون جنوب شرقي المدينة، دون أن يبلغ عن إصابات في المكان.

وتتواصل خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي أسفرت منذ بدء سريان الاتفاق عن استشهاد أكثر من 1030 فلسطينيًا وإصابة المئات، وفق معطيات رسمية.إذا أردته بصياغة أكثر حدة وتحليلية تناسب أسلوب الرسالة نت، أستطيع إعادة صياغته ليكون أقوى وأكثر تأثيرًا.