مشجعو الأرجنتين يهتفون لفلسطين في وجه حاخام أمريكي في نيويورك

ردد مشجعون للمنتخب الأرجنتيني هتافات مؤيدة لفلسطين خلال تجمع جماهيري في ميدان تايمز سكوير بمدينة نيويورك، قبل نهائي كأس العالم 2026، في مشهد لفت الأنظار خارج ملاعب البطولة.

ووثق الحاخام الأميركي المثير للجدل شمولي بوتيتش الواقعة عبر مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة إنستغرام، ظهر فيه وهو يتوجه إلى مجموعة من المشجعين الذين كانوا يرتدون قمصان المنتخب الأرجنتيني ويرددون هتافات “فلسطين حرة”.

وحاول بوتيتش الرد على المشجعين بقوله إن “رئيس الأرجنتين خافيير ميلي يحب إسرائيل”، إلا أن المجموعة واصلت ترديد الهتافات المؤيدة لفلسطين دون أن تتفاعل مع حديثه، بحسب ما أظهره الفيديو.

ويأتي هذا المشهد ضمن سلسلة من المواقف التي شهدتها بطولة كأس العالم 2026، حيث برز الحضور الفلسطيني في أكثر من مناسبة داخل الملاعب وخارجها، من خلال رفع الأعلام الفلسطينية وارتداء الكوفية في المدرجات وساحات تجمع الجماهير.

وفي سياق متصل، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد نشر، قبل النهائي، مقطع فيديو أعلن فيه دعمه للمنتخب الأرجنتيني، وجدد خلاله دعوته للإسرائيليين إلى إعادة انتخابه، قائلاً إن ذلك سيقود إسرائيل إلى المشاركة في كأس العالم، وفق ما جاء في تصريحاته.