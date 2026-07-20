كيف أصبحت قائمة الهدافين التاريخيين لكأس العالم؟

واصل النجم الفرنسي كيليان مبابي كتابة التاريخ في نهائيات كأس العالم، بعدما عزز صدارته لقائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة برصيد 22 هدفاً، إثر تسجيله ثنائية في خسارة منتخب بلاده أمام إنجلترا (6-4) في مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال 2026.

ووصل مبابي إلى هذا الرقم خلال 22 مباراة فقط، محققاً معدل تهديفياً مثالياً يبلغ هدفاً في كل مباراة، بعدما سجل 4 أهداف في نسخة 2018، و8 أهداف في مونديال قطر 2022، قبل أن يضيف 10 أهداف في نسخة 2026، ليصبح أول لاعب منذ أكثر من نصف قرن يسجل عشرة أهداف في بطولة واحدة.

كما انضم مهاجم فرنسا إلى قائمة تاريخية نادرة، إذ أصبح رابع لاعب فقط يسجل 10 أهداف أو أكثر في نسخة واحدة من كأس العالم، بعد مواطنه جوست فونتين (13 هدفاً في 1958)، والمجري شاندور كوتشيش (11 هدفاً في 1954)، والألماني غيرد مولر (10 أهداف في 1970).

في المقابل، أنهى الأرجنتيني ليونيل ميسي البطولة في المركز الثاني بقائمة الهدافين التاريخيين برصيد 21 هدفاً في 34 مباراة، بعدما عجز عن هز الشباك في نهائي كأس العالم أمام إسبانيا، ليبقى على بعد هدف واحد من الرقم القياسي الذي يحمله مبابي.

وحافظ الألماني ميروسلاف كلوزه على المركز الثالث برصيد 16 هدفاً، يليه البرازيلي رونالدو بـ15 هدفاً، بينما يتقاسم الألماني غيرد مولر والإنجليزي هاري كين المركز الخامس برصيد 14 هدفاً لكل منهما، مع استمرار كين في رفع رصيده خلال مشاركاته المونديالية.

كما تضم قائمة أفضل الهدافين عبر تاريخ كأس العالم الفرنسي جوست فونتين (13 هدفاً)، والبرازيلي بيليه (12)، والألماني يورغن كلينسمان، والمجري شاندور كوتشيش، والبرتغالي كريستيانو رونالدو (11 هدفاً لكل منهم).

وبتفوقه على جميع أساطير اللعبة، رسخ مبابي مكانته كأعظم هداف في تاريخ كأس العالم، مستفيداً من إنتاجية تهديفية استثنائية جعلته ينفرد بصدارة قائمة ظلّت لعقود حكراً على أسماء خالدة في تاريخ كرة القدم.