قيمة الجوائز المالية لجميع المنتخبات في كأس العالم 2026

لم يكن التتويج بلقب كأس العالم 2026 إنجازاً رياضياً فحسب، بل حمل أيضاً مكافأة مالية هي الأكبر في تاريخ البطولة، بعدما رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قيمة الجوائز إلى مستوى غير مسبوق، بالتزامن مع إقامة النسخة الأولى بمشاركة 48 منتخباً.

وبحصولها على اللقب إثر فوزها على الأرجنتين (1-0) بعد التمديد في النهائي، ضمنت إسبانيا مكافأة مالية قدرها 51 مليون دولار، فيما نالت الأرجنتين، وصيفة البطولة، 34 مليون دولار.

وبلغ إجمالي الجوائز المالية المخصصة لكأس العالم 2026 871 مليون دولار، بزيادة ضخمة مقارنة بنسخة قطر 2022، التي بلغت فيها قيمة الجوائز 440 مليون دولار فقط، بينما حصلت الأرجنتين آنذاك على 42 مليون دولار بعد تتويجها باللقب.

وحصل المنتخب الإنجليزي، صاحب المركز الثالث، على 30 مليون دولار، مقابل 28 مليون دولار لفرنسا صاحبة المركز الرابع، فيما نالت المنتخبات التي ودعت البطولة من الدور ربع النهائي 20 مليون دولار لكل منتخب.

وشهدت منظومة الجوائز أيضاً زيادات في المخصصات المالية للمنتخبات المشاركة، إذ رفع “فيفا” منحة التحضير من 1.5 مليون دولار إلى 2.5 مليون دولار، كما زادت مكافأة التأهل من 9 ملايين إلى 10 ملايين دولار، إلى جانب تخصيص أكثر من 16 مليون دولار إضافية لدعم تكاليف سفر وإقامة الوفود، في ظل إقامة البطولة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

توزيع الجوائز المالية في كأس العالم 2026:

البطل: 51 مليون دولار.

الوصيف: 34 مليون دولار.

المركز الثالث: 30 مليون دولار.

المركز الرابع: 28 مليون دولار.

ربع النهائي (المراكز 5-8): 20 مليون دولار.

ثمن النهائي (المراكز 9-16): 16 مليون دولار.

المراكز (17-32): 12 مليون دولار.

المراكز (33-48): 10 ملايين دولار.

وتُعد هذه النسخة الأغلى في تاريخ كأس العالم من حيث قيمة الجوائز المالية، في خطوة تعكس توسع البطولة وزيادة إيراداتها بعد رفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخباً لأول مرة.