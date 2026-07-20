إسبانيا بطلة لكأس العالم 2026 بهدف قاتل أمام الأرجنتين

تُوج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2026 للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حسم النهائي المثير أمام الأرجنتين بنتيجة (1-0) بعد التمديد، في اللقاء الذي احتضنه ملعب هارد روك في ميامي، ليعيد منتخب “لا روخا” اعتلاء عرش الكرة العالمية بعد غياب دام 16 عاماً منذ تتويجه الأول في جنوب أفريقيا عام 2010.

وظل التعادل السلبي مسيطراً على مجريات المباراة طوال الوقت الأصلي، في مواجهة اتسمت بالحذر والانضباط التكتيكي من الجانبين، قبل أن تنجح إسبانيا في فك الشيفرة خلال الشوط الإضافي الثاني.

وجاء هدف التتويج في الدقيقة (106)، عندما أرسل بيدرو بورو كرة عرضية عميقة، حولها نيكو ويليامز برأسه داخل منطقة الجزاء لتصل إلى فيران توريس، الذي أطلق تسديدة قوية بقدمه اليسرى استقرت في سقف شباك الحارس إيميليانو مارتينيز، مانحاً منتخب بلاده هدف اللقب العالمي.

وحاول المنتخب الأرجنتيني العودة في الدقائق الأخيرة، وكاد ليونيل ميسي أن يصنع الفارق عبر ركلة ركنية قصيرة أنهاها بعرضية مرت فوق العارضة بقليل، بينما أُلغي هدف ثانٍ لفيران توريس بداعي التسلل بعد انفراده بالحارس.

وفرض المنتخب الإسباني أفضليته خلال الوقت الإضافي، وواصل ضغطه حتى صافرة النهاية، لينجح في الحفاظ على تقدمه ويحصد لقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، مؤكداً عودته إلى قمة كرة القدم العالمية بعد أداء مميز طوال البطولة