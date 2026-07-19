شاهد بث مباشر نهائي كأس العالم الأرجنيتن وإسبانيا

تتجه أنظار العالم بأسره إلى البث المباشر لنهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا اليوم الأحد على استاد نيويورك نيوجيرسي في صراع كبير بين الأسطورة ليونيل ميسي والنجم الموهوب لامين جمال

البث المباشر لمباراة إسبانيا والأرجنتين الأحد 19 يوليو انطلاقاً من الساعة 10:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة إسبانيا والأرجنتين ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS MAX 1 و beIN SPORTS MAX 2

beIN SPORTS MAX 3 و beIN SPORTS MAX 4

وكان منتخب الأرجنتين بطل كأس العالم فى النسخة الأخيرة 2022، تأهل إلى نهائى كاس العالم 2026، بعدما تغلب على منتخب إنجلترا بهدفين مقابل هدف فى لقاء الدور نصف النهائى.

وعلى الجانب الآخر، تأهل منتخب إسبانيا إلى نهائى مونديال 2026، بعدما تخطى منتخب فرنسا بهدفين نظيفين فى لقاء الدور نصف النهائى.

شاهد بث مباشر نهائي كأس العالم الأرجنيتن واسبانيا