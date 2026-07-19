أكثر من 30 ألف دونم محاصيل حقلية داخل "الخط الأصفر"

قال لؤي رجب، مدير العلاقات العامة والإعلام المكلف في وزارة الزراعة الفلسطينية بقطاع غزة، إن أكثر من 30 ألف دونم من المحاصيل الحقلية أصبحت تقع ضمن المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي ضمن ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، مؤكدًا أن آلاف المزارعين باتوا غير قادرين على الوصول إلى أراضيهم الزراعية، خصوصًا في المناطق الشرقية من القطاع.

وأوضح رجب في حديث خاص مع "الرسالة نت"، أن المزارعين في مناطق شرق دير البلح وحي الزيتون والمناطق الشرقية الأخرى يواجهون مخاطر كبيرة أثناء محاولاتهم الوصول إلى أراضيهم، في ظل استمرار سيطرة الاحتلال على مساحات واسعة منها، ما أدى إلى تعطيل النشاط الزراعي وإخراج مساحات كبيرة من دائرة الإنتاج.

وأشار إلى أن تمدد الخط الأصفر أدى إلى منع المزارعين من الوصول إلى الأراضي الزراعية الواقعة في المناطق الشرقية لقطاع غزة، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على السلة الغذائية للمواطنين وعلى الناتج المحلي الزراعي الذي كان يمثل مصدرًا أساسيًا لتوفير الغذاء وتشغيل آلاف الأسر.

وأضاف رجب أن المزارع الذي يحاول حاليًا استئناف الزراعة في المساحات المتاحة يواجه ارتفاعًا كبيرًا في تكاليف الإنتاج، سواء بسبب تضرر البنية الزراعية أو صعوبة توفير مستلزمات الزراعة، ما جعل العودة إلى الإنتاج المحلي تفوق قدرة غالبية المزارعين.

وأكد أن القطاع الزراعي في قطاع غزة بات مهددًا بالتوقف الكامل، داعيًا المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية إلى التحرك العاجل لدعم هذا القطاع، خاصة أن نسبة كبيرة من المواطنين أصبحت تعتمد على الاستيراد من الخارج، في وقت تعرضت فيه الثروة الحيوانية إلى دمار واسع.

وبيّن مدير العلاقات العامة والإعلام المكلف في وزارة الزراعة أن مساحة الأراضي الزراعية في قطاع غزة تبلغ نحو 180 ألف دونم، أي ما يقارب نصف مساحة القطاع، وتتركز بشكل أساسي في المناطق الشمالية والجنوبية والشرقية، وهي المناطق التي تخضع اليوم لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي أو تتعرض لقيود تمنع الوصول إليها.

وأوضح أن مساحة الأراضي المزروعة حاليًا في القطاع أصبحت أقل من 5% من إجمالي الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أن منطقة المواصي الواقعة غرب القطاع، والتي كانت تمثل آخر المناطق الزراعية المنتجة، تحولت إلى منطقة إيواء مكتظة تضم أكثر من مليون مواطن فلسطيني، ما أدى إلى فقدان مساحة إضافية مهمة من القدرة الإنتاجية الزراعية.

ولفت رجب إلى أن قطاع غزة كان قبل الحرب يتمتع بالاكتفاء الذاتي في العديد من أصناف الخضار، مثل البندورة والخيار والبطاطس والبصل والخضار الورقية، كما كان يسوق منتجاته إلى الضفة الغربية ويصدر يوميًا نحو 300 طن من الخضار، وهو ما كان يوفر دخلًا يوميًا للمزارعين يصل إلى مليون شيكل.

وأضاف أن الواقع الحالي أدى إلى اعتماد معظم سكان القطاع على الخضار المستوردة ذات الأسعار المرتفعة، نتيجة تراجع الإنتاج المحلي وتدمير مساحات واسعة من الأراضي والمنشآت الزراعية.

وأشار إلى أن نحو 55 ألف مواطن كانوا يعملون في القطاع الزراعي قبل الحرب، إلا أن معظمهم أصبحوا اليوم في خيام النزوح، بعد تعرض الأراضي الزراعية للتجريف والدمار وخضوع مساحات واسعة منها لسيطرة الاحتلال.

وفي تقرير لوزارة الزراعة الفلسطينية في قطاع غزة حول حجم الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي خلال حرب الإبادة الشاملة بين عامي 2023 و2025، أكدت الوزارة أن القطاع تعرض لدمار غير مسبوق أدى إلى انهيار شبه كامل في بنيته الإنتاجية، حيث تجاوزت نسبة الأضرار في معظم القطاعات 85%.

وقدرت الوزارة إجمالي خسائر القطاع الزراعي بنحو 3.49 مليار دولار أمريكي، منها 1.90 مليار دولار أضرار مباشرة و1.59 مليار دولار خسائر غير مباشرة.

وبيّنت أن قطاع الإنتاج النباتي تعرض لخسائر واسعة، حيث تضرر نحو 158,909 دونمات من أصل 182,247 دونمًا، بنسبة ضرر بلغت 87.1%، إضافة إلى انهيار كبير في منظومة الري الزراعي، بعد خروج نحو 8,700 بئر مياه زراعي عن الخدمة، وتضرر 3,828 بركة مياه زراعية، وتدمير نحو 1,371 كيلومترًا من خطوط نقل المياه.

كما أشارت إلى أن قطاع الإنتاج الحيواني تعرض لأضرار بلغت نسبتها نحو 90.3%، شملت تضرر أكثر من 5,450 مزرعة للمجترات ونحو 2,300 مزرعة دواجن، ونفوق نحو 69 ألف رأس من الحيوانات المجترة و2.79 مليون طائر، إلى جانب تضرر آلاف خلايا النحل.

وأكدت وزارة الزراعة أن هذا الدمار أدى إلى شلل شبه كامل في منظومة الإنتاج الزراعي، وتراجع خطير في مستوى الأمن الغذائي لسكان القطاع، وفقدان آلاف الأسر لمصادر دخلها، داعية المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والجهات المانحة إلى التحرك العاجل لإعادة تأهيل القطاع الزراعي وتمكين المزارعين والصيادين ومربي الثروة الحيوانية من استئناف الإنتاج.