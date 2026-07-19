الشرطة تحقق في مقتل شاب طعنًا داخل استوديو غرب مدينة غزة

أعلنت المديرية العامة للشرطة في قطاع غزة، اليوم الأحد، فتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات مقتل شاب (28 عامًا) عُثر عليه مقتولًا داخل استوديو فني غرب مدينة غزة.

وقالت الشرطة، في تصريح مقتضب، إنها عثرت على الشاب مقتولًا إثر تعرضه للطعن بآلة حادة في منطقة أبو حصيرة غرب المدينة، مؤكدة أن الجهات المختصة والنيابة العامة باشرت إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية الجناة.

وكانت مصادر محلية أفادت في وقت سابق بأن الشاب قسم يوسف الخواجا عُثر عليه داخل الاستوديو الفني الخاص به في منطقة أبو حصيرة، وعليه آثار طعن، في ظروف لا تزال غامضة، فيما تواصل الأجهزة المختصة تحقيقاتها للوقوف على أسباب الجريمة.