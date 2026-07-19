مبابي ينفرد بعرش هدافي كأس العالم التاريخيين ويتجاوز ميسي

انفرد قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي بصدارة الهدافين التاريخيين لبطولة كأس العالم لكرة القدم، بعدما رفع رصيده إلى 22 هدفاً، متجاوزاً الرقم القياسي الذي كان يتقاسمه مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك بتسجيله هدفين في مواجهة فرنسا وإنجلترا لتحديد المركز الثالث، السبت، في مدينة ميامي.

ورغم خسارة المنتخب الفرنسي أمام نظيره الإنجليزي بنتيجة 6-4، نجح مهاجم ريال مدريد في كتابة فصل جديد من تاريخ البطولة، بعدما سجل هدفيه في الدقيقتين 48 و66، ليصبح الهداف التاريخي للمونديال بفارق هدفين عن ميسي، الذي يمتلك 20 هدفاً قبل خوضه المباراة النهائية مع الأرجنتين أمام إسبانيا، الأحد.

ولم يكتفِ مبابي بتحطيم الرقم التاريخي، بل عزز أيضاً صدارته لقائمة هدافي كأس العالم 2026 بعدما رفع رصيده إلى 10 أهداف، مؤكداً حضوره الاستثنائي في البطولة، ومواصلاً ترسيخ مكانته بين أعظم المهاجمين في تاريخ المونديال.

ويترقب عشاق كرة القدم ما إذا كان ميسي سيتمكن من تقليص الفارق في النهائي المرتقب أمام إسبانيا، في ظهوره الثالث في نهائي كأس العالم بعد نسختي 2014 و2022، بينما أنهى مبابي مشاركته في البطولة بإنجاز فردي تاريخي سيبقى محفوراً في سجلات كأس العالم.