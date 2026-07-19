شهداء ودمار واسع في حي الزيتون.. والاحتلال يواصل عمليته شرق غزة

استشهد ثلاثة مواطنين، بينهم سيدة، وأصيب آخرون بجروح متفاوتة، جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف شارع كشكو في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، خلال ساعات الليلة الماضية.

كما استهدفت قوات الاحتلال مربعًا سكنيًا شرق دوار دولة، خلف عمارة خويطر، ضمن المنطقة التي سبق أن أصدرت أوامر بإخلائها، والممتدة من أرض بركات غربًا حتى مفترق المصلبة، ما ألحق دمارًا واسعًا بالمنازل والممتلكات.

وتزامن ذلك مع تحليق مكثف لمروحيات الاحتلال على ارتفاعات منخفضة فوق المناطق الشرقية من حي الزيتون، وإطلاقها نيرانًا كثيفة من رشاشاتها باتجاه المناطق الواقعة على امتداد الخط الأصفر الذي تسيطر عليه قوات الاحتلال.

وأدت كثافة القصف وإطلاق النار إلى إعاقة عمل طواقم الإسعاف والدفاع المدني، ما حال دون الوصول إلى الضحايا خلال ساعات الليل، قبل أن يتمكن المسعفون صباح اليوم من نقل شهيدين إلى مجمع الشفاء الطبي.

ومع ساعات الصباح، شهد شارع صلاح الدين، وتحديدًا محيط دوار دولة، حركة محدودة لعودة بعض العائلات والنازحين إلى المنطقة، رغم استمرار خطورة الأوضاع.

ويأتي ذلك في وقت لم يعلن فيه جيش الاحتلال انتهاء عمليته العسكرية في حي الزيتون، ما يجعل العودة إلى المنطقة محفوفة بالمخاطر في ظل استمرار احتمالات القصف والاستهداف.