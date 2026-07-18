مصادر إعلامية: خليل الحية يتصدر انتخابات المكتب السياسي لـ"حماس" في غزة

أفادت مصادر إعلامية، اليوم السبت، بأن حركة "حماس" في قطاع غزة استكملت جولة الإعادة الخاصة بانتخاب رئيس المكتب السياسي للحركة.

ونقلت المصادر أن نتائج التصويت داخل قطاع غزة أظهرت تقدمًا حاسمًا، وصفته بأنه "أقرب إلى الإجماع"، لصالح خليل الحية لرئاسة المكتب السياسي للحركة.

ويبلغ القيادي الحية من العمر 65 عامًا، ويعد من أبرز قيادات "حماس"، إذ شغل مناصب قيادية منذ عام 2006.

كما ترأس وفد الحركة في المفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بوساطة قطرية ومصرية وأميركية.

وأضافت المصادر أن العملية الانتخابية ستُستكمل خلال الأيام المقبلة في الضفة المحتلة والخارج، تمهيدًا لإعلان النتائج النهائية لانتخابات المكتب السياسي.

ويتألف المكتب السياسي العام لحركة "حماس" من 18 عضوًا ينتخبهم مجلس الشورى، الذي يضم 50 عضوًا، كل أربع سنوات، فيما يمثل الجناح العسكري عضوٌ في المكتب السياسي.

وكانت الحركة قد شكّلت، عقب استشهاد رئيس مكتبها السياسي السابق يحيى السنوار في أكتوبر/تشرين الأول 2024، مجلسًا قياديًا مكوّنًا من خمسة أعضاء، يضم رؤساء الحركة في قطاع غزة والضفة المحتلة والخارج، برئاسة رئيس مجلس الشورى العام محمد درويش.