غزة مباشر|| مجازر واستهدافات جديدة بالقطاع

استشهد أربعة مواطنين، بينهم طفلة، وأصيب عدد آخر بجروح متفاوتة، بعضها وُصف بالحرج، إثر قصف شنته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على شقة سكنية في حي النصر غرب مدينة غزة، في جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة المجازر المتواصلة بحق المدنيين.

وأفادت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني بأنها نقلت ثلاثة شهداء من مكان الاستهداف، لترتفع حصيلة الشهداء إلى أربعة، عقب قصف شقة سكنية في حي النصر غرب مدينة غزة.

كما أعلنت طواقم الهلال الأحمر والطواقم الطبية نقل طفلة شهيدة من بين الشهداء؛ وعدد من الإصابات الحرجة جراء استهداف شقة سكنية في محيط مفترق اللبابيدي مع شارع النصر شمال غربي المدينة.

من جهته، أوضح الدفاع المدني في قطاع غزة أن القصف الجوي استهدف بشكل مفاجئ شقة سكنية فوق رؤوس قاطنيها مقابل مستشفى الحياة في حي النصر، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، وسط استمرار عمليات البحث والإنقاذ في المكان.

وتأتي هذه المجزرة في سياق التصعيد الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، والذي تشهد وتيرته ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسابيع الأخيرة، مع استمرار استهداف المنازل المأهولة بالسكان المدنيين.

وكان مدير دائرة المعلومات بوزارة الصحة، زاهر الوحيدي، قد أكد في تصريح سابق لـ"الرسالة" أن الاحتلال أعاد حرب الإبادة إلى وتيرتها التي شهدتها المراحل الأولى من العدوان، مشيرًا إلى أن غالبية المجازر تستهدف منازل المواطنين الأبرياء، وأن ثلثي الضحايا من الأطفال والنساء.

وأوضح الوحيدي أن العدوان الإسرائيلي تصاعد بصورة كبيرة خلال شهري يونيو ويوليو، في ظل استخدام أسلحة مدمرة وارتفاع أعداد الضحايا، مؤكدًا أن الحرب على قطاع غزة لم تتوقف، وأن الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق المدنيين في مختلف أنحاء القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال ، ولليوم الـ 282 على التوالي، خرق اتفاقية وقف إطلاق النار والتهدئة الهشة في قطاع غزة؛ مرتكبة 13 انتهاكًا جديدًا تخللها قصف مدفعي وجوي في غزة وخان يونس ودير البلح، وأسفرت عن ثلاثة شهداء وإصابات.

وارتقى أمس الجمعة 12 شهيدًا في 18 انتهاكًا إسرائيليًا لـ "هدنة غزة"؛ أبرزها مجزرة في منطقة النصيرات وسط القطاع؛ والتي استهدفت مواطنين مدنيين خلال تشييع شهيد قتله الاحتلال في قصف جوي سابق للمجزرة.

ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، بلغ إجمالي عدد الشهداء 1127 شهيدًا؛ حتى الخميس الماضي، فيما بلغ عدد الإصابات 3643 إصابة، إلى جانب انتشال 800 حالة.

واستشهد صباح اليوم السبت، ثلاثة مدنيين عقب قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وأُبلغ صباح اليوم، عن استشهاد الشاب محمد عويص متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في القصف الإسرائيلي يوم أمس الجمعة عند مفرق الشعبية بمدينة غزة.

وأصيب مواطن فلسطيني، صباح اليوم، بنيران جيش الاحتلال، خلال إطلاق نار عدواني، جنوبي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي، ظهر اليوم السبت، شمال شرقي وشمالي مخيم البريج للاجئين، وسط قطاع غزة. بينما أطلقت قوات الاحتلال قنبلة صوتية في أجواء مواصي مدينة رفح، جنوبي القطاع.

وأوردت مصادر محلية أن جيش الاحتلال أبلغ النازحين بنيته القيام بعملية محدودة قرب مفترق دولة لتقديم الخط الأصفر بالقرب من شارع صلاح الدين.

ولفتت المصادر النظر إلى أن عددًا من العائلات نزحوا من "مخيم أبو مراحيل" في حي الزيتون، بالتزامن مع تنفيذ عملية عسكرية محدودة في المنطقة.

ونقل مراسلنا عن سكان محليين أن جيش الاحتلال الإسرائيلي طلب إخلاء منزل في مخيم المغازي للاجئين، وسط قطاع غزة.

ونفذت قوات الاحتلال، بعد ظهر اليوم السبت، عملية نسف جديدة بالمتفجرات استهدفت المناطق الشرقية من مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.

ونبه سكان محليون إلى أن جيش الاحتلال نفذ صباح اليوم السبت، عملية نسف ضخمة شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة. بينما حلق الطيران الإسرائيلي المسير بشكل منخفض في الأجواء الغربية للمدينة.

وأطلقت قوات الاحتلال، فجر اليوم، نيرانها العدوانية تجاه المناطق الشرقية لمدينة دير البلح وسط القطاع. بينما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي المناطق الشمالية الشرقية لمخيم البريج، وسط غزة.

وتؤكد هذه الاعتداءات المتكررة استمرار الاحتلال في انتهاك تفاهمات التهدئة ووقف إطلاق النار، من خلال الغارات الجوية واستهداف الأحياء السكنية والتوغلات العسكرية وإطلاق النار في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وتُؤدي تلك الاعتداءات والانتهاكات المتكررة لـ "اتفاقية الهدنة" إلى زيادة معاناة المدنيين؛ بينما تُهدد فرص تثبيت التهدئة في ظل استمرار العدوان العسكري والخروقات الميدانية اليومية.

وبحسب الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والصادرة عن وزارة الصحة، فقد بلغ عدد الشهداء 73,250 شهيدًا، فيما وصل عدد الإصابات إلى 173,751 إصابة.

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ولليوم الـ 282 على التوالي، خرق اتفاقية وقف إطلاق النار والتهدئة الهشة في قطاع غزة؛ مرتكبة 13 انتهاكًا جديدًا تخللها قصف مدفعي وجوي في غزة وخان يونس ودير البلح، وأسفرت عن ثلاثة شهداء وإصابات.

وارتقى أمس الجمعة 12 شهيدًا في 18 انتهاكًا إسرائيليًا لـ "هدنة غزة"؛ أبرزها مجزرة في منطقة النصيرات وسط القطاع؛ والتي استهدفت مواطنين مدنيين خلال تشييع شهيد قتله الاحتلال في قصف جوي سابق للمجزرة.

ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، بلغ إجمالي عدد الشهداء 1127 شهيدًا؛ حتى الخميس الماضي، فيما بلغ عدد الإصابات 3643 إصابة، إلى جانب انتشال 800 حالة.

واستشهد4 فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب عدد آخر، جراء قصف شنته طائرات الاحتلال الحربية على شقة سكنية في حي النصر، غرب مدينة غزة.

واستشهد صباح اليوم السبت، ثلاثة مدنيين عقب قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وأُبلغ صباح اليوم، عن استشهاد الشاب محمد عويص متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في القصف الإسرائيلي يوم أمس الجمعة عند مفرق الشعبية بمدينة غزة.

وأصيب مواطن فلسطيني، صباح اليوم، بنيران جيش الاحتلال، خلال إطلاق نار عدواني، جنوبي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي، ظهر اليوم السبت، شمال شرقي وشمالي مخيم البريج للاجئين، وسط قطاع غزة. بينما أطلقت قوات الاحتلال قنبلة صوتية في أجواء مواصي مدينة رفح، جنوبي القطاع.

وأوردت مصادر محلية أن جيش الاحتلال أبلغ النازحين بنيته القيام بعملية محدودة قرب مفترق دولة لتقديم الخط الأصفر بالقرب من شارع صلاح الدين.

ولفتت المصادر النظر إلى أن عددًا من العائلات نزحوا من "مخيم أبو مراحيل" في حي الزيتون، بالتزامن مع تنفيذ عملية عسكرية محدودة في المنطقة.

ونقل مراسلنا عن سكان محليين أن جيش الاحتلال الإسرائيلي طلب إخلاء منزل في مخيم المغازي للاجئين، وسط قطاع غزة.

ونفذت قوات الاحتلال، بعد ظهر اليوم السبت، عملية نسف جديدة بالمتفجرات استهدفت المناطق الشرقية من مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.

ونبه سكان محليون إلى أن جيش الاحتلال نفذ صباح اليوم السبت، عملية نسف ضخمة شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة. بينما حلق الطيران الإسرائيلي المسير بشكل منخفض في الأجواء الغربية للمدينة.

وأطلقت قوات الاحتلال، فجر اليوم، نيرانها العدوانية تجاه المناطق الشرقية لمدينة دير البلح وسط القطاع. بينما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي المناطق الشمالية الشرقية لمخيم البريج، وسط غزة.

وتؤكد هذه الاعتداءات المتكررة استمرار الاحتلال في انتهاك تفاهمات التهدئة ووقف إطلاق النار، من خلال الغارات الجوية واستهداف الأحياء السكنية والتوغلات العسكرية وإطلاق النار في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وتُؤدي تلك الاعتداءات والانتهاكات المتكررة لـ "اتفاقية الهدنة" إلى زيادة معاناة المدنيين؛ بينما تُهدد فرص تثبيت التهدئة في ظل استمرار العدوان العسكري والخروقات الميدانية اليومية.

وبحسب الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والصادرة عن وزارة الصحة، فقد بلغ عدد الشهداء 73,250 شهيدًا، فيما وصل عدد الإصابات إلى 173,751 إصابة.