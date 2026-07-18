الصحة: 19 شهيدًا و60 مصابًا وصلوا مشافي غزة خلال 24 ساعة

أفادت وزارة الصحة في غزة يوم السبت، بوصول مستشفيات القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية، 19 شهيدًا، بينهم شهيد متأثرًا بجروحه و2 انتشال و16 جدد باستهدافات إسرائيلية متفرقة و60 مصابًا.

وأشارت الصحة في بيان وصل صحفي إلى أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وأوضحت أن عدد الشهداء والمصابين بلغ منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول /أكتوبر الماضي، 1,144 شهيدًا و3,703 مصابًا، والانتشال 802.

وذكرت أن الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول /أكتوبر 2023، بلغت 73,269 شهيدًا و173,811 مصابًا.