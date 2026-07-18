انهيار أرضي ضخم جنوب غرب الصين يودي بحياة 8 أشخاص وفقدان 34 آخرين

لقي ثمانية أشخاص مصرعهم، فيما لا يزال 34 آخرون في عداد المفقودين، إثر انهيار أرضي ضخم طمر عدداً من المباني السكنية في مدينة تشونجتشينج جنوب غرب الصين، ما دفع السلطات إلى إجلاء أكثر من 1100 شخص من منازلهم كإجراء احترازي.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال عشرة أشخاص من تحت الأنقاض، بينهم اثنان في حالة حرجة، بينما تواصل عمليات البحث عن المفقودين وسط ظروف ميدانية بالغة الصعوبة.

وأوضح التلفزيون المركزي الصيني (سي سي تي في)، أن الحادث وقع صباح اليوم السبت، في مقاطعة بينجشوي التابعة لبلدية تشونجتشينج، بعدما انهارت كميات كبيرة من الصخور والأتربة من أحد سفوح الجبال، لتطمر أكثر من عشرة مبانٍ سكنية.

وفي إطار إجراءات السلامة، قامت السلطات بقطع إمدادات المياه والكهرباء والغاز في محيط كيلومتر واحد من موقع الكارثة، تفاديًا لأي مخاطر إضافية، كما دفعت بأكثر من 800 فرد من فرق الإنقاذ والإغاثة للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، التي تواجه تحديات كبيرة بسبب عدم استقرار التربة واحتمال وقوع انهيارات جديدة.

وتُعد الانهيارات الأرضية من الكوارث الطبيعية المتكررة في الصين، لا سيما خلال موسم الأمطار الصيفي، وتأتي هذه الحادثة بعد أسبوع واحد فقط من انهيار أرضي مماثل في مقاطعة قانسو شمال غربي البلاد، أسفر عن مصرع 21 شخصًا.