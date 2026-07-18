الاحتلال يواصل خروقاته في غزة.. 4 شهداء وإطلاق نار في عدة مناطق

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر استهداف المواطنين وإطلاق النار في مناطق متفرقة، ما أدى إلى استشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين.

واستشهد ثلاثة مواطنين، فجر اليوم، جراء قصف إسرائيلي استهدف تجمعًا للمواطنين في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، فيما استشهد الشاب محمد عويص متأثرًا بجراحه التي أصيب بها أمس في استهداف الاحتلال لمنطقة مفترق الشعبية شرق المدينة.

وفي حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، أصيب مواطن برصاص طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت مخيم مدرسة الزهراء الذي يؤوي نازحين، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي شمال القطاع، أطلقت آليات الاحتلال المتمركزة شمال بيت لاهيا قنابل إنارة بكثافة في سماء المنطقة، بالتزامن مع تحركات عسكرية على طول المناطق الحدودية.

كما فتحت آليات الاحتلال المتمركزة قرب مصنع الدواء عند ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" شرقي مدينة دير البلح نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه المناطق الشرقية، دون الإبلاغ عن إصابات.

وتواصل قوات الاحتلال انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار من خلال إطلاق النار على المواطنين، واستهداف المناطق الشرقية والشمالية، وتحليق الطائرات المسيّرة، وإطلاق قنابل الإنارة، إلى جانب منع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية القريبة من السياج الفاصل.

وتؤكد هذه الاعتداءات استمرار الخروقات الإسرائيلية للاتفاق، في ظل تصاعد الاستهدافات بحق المدنيين، واستمرار حالة التوتر الميداني في مختلف مناطق قطاع غزة.