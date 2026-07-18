متأثراً بشهيد متاثرا جراحه في اعتداء للمستوطنين على قرية المغير برام الله

استشهد الشاب فادي حمد الله النعسان، فجر اليوم السبت، متأثراً بجروح خطيرة كان قد أصيب بها قبل نحو أسبوع خلال مواجهات تصدى فيها أهالي بلدته لهجمات شنتها مليشيات المستوطنين.

وأفادت مصادر طبية ومحلية بأن النعسان كان يرقد في غرفة العناية المكثفة نظراً لخطورة إصابته التي تعرض لها برصاص المستوطنين أثناء دفاعه عن المواطنين وممتلكاتهم، قبل أن يُعلن عن ارتقائه فجر اليوم.

وينضم الشهيد النعسان إلى قائمة من الشهداء الذين ارتقوا جراء تصاعد اعتداءات المستوطنين المسلحة والمحمية من قبل جيش الاحتلال على القرى والبلدات الفلسطينية، ولا سيما في محافظتي رام الله ونابلس، حيث تتكرر عمليات اقتحام القرى، وإحراق الممتلكات، وإطلاق الرصاص الحي باتجاه المواطنين العُزّل بشكل ممنهج.