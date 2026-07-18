الاحتلال يواصل خروقاته شرق قطاع غزة.. إصابات وقصف متواصل بعد ليلة دامية

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، بإطلاق نيرانها المكثفة وقصفها تجاه عدة مناطق شرقي قطاع غزة، في ظل تصعيد ميداني متواصل.

وجاء ذلك بعد ليلة دامية استشهد خلالها 13 مواطنًا، معظمهم في مجزرة استهدفت مشيّعي أحد الشهداء في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأفاد مراسل الرسالة نت بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية أطلقت النار باتجاه مخيم مدرسة الزهراء في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة مواطن.

وفي شمال القطاع، أطلقت آليات الاحتلال المتمركزة قرب بيت لاهيا قنابل إنارة بكثافة في سماء المنطقة، بالتزامن مع استمرار التحركات العسكرية.

وفي وسط القطاع، فتحت آليات الاحتلال المتمركزة قرب مصنع الدواء، بمحاذاة ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" شرقي مدينة دير البلح، نيرانها بشكل متكرر باتجاه المناطق الشرقية، ما أجبر المواطنين على الابتعاد عن المنطقة.