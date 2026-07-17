8 شهداء و20 مصابًا بقصف إسرائيلي على مخيم النصيرات

استشهد 8 فلسطينيين وأصيب 20 آخرون، اليوم الجمعة، جراء قصف شنته طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف تجمعًا لمشيّعي أحد الشهداء في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بحسب ما أفاد به مستشفى العودة.

وذكرت مصادر محلية أن الشبان كانوا يشاركون في تشييع شهيد استشهد في قصف إسرائيلي سابق، قبل أن تعاود الطائرات استهدافهم، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، فيما واصلت طواقم الإسعاف نقل المصابين من موقع القصف.

وباستشهاد الشبان الجدد، ارتفع عدد الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 14 شهيدًا، نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل، في ظل استمرار عمليات الاستهداف والاغتيال، وتوسيع المنطقة العازلة غربًا، إلى جانب الحصار والاعتقالات المستمرة.