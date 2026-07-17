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^200 مثال: غزة العزة

شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية متواصلة على مناطق متفرقة بقطاع غزة

الرسالة نت - متابعة

استشهد مواطنان وأصيب عدد آخر، منذ فجر اليوم، جراء سلسلة غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، تزامنًا مع استمرار استهداف الأحياء السكنية وتجمعات المواطنين.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد المواطن محمد تيسير عبيد وإصابة عدد من المواطنين إثر قصف منزل قرب "التاج مول" غرب مدينة غزة، كما أصيب آخرون في غارة استهدفت مفترق الشعبية غرب المدينة.

وفي دير البلح، أصيب عدد من المواطنين جراء استهداف مجموعة من الأهالي قرب برج فلسطين في شارع النخيل.

كما أصيب ثلاثة مواطنين في قصف طال المخيم الجديد بمخيم النصيرات، فيما استشهد مواطن وأصيب آخرون في غارة استهدفت محيط مقبرة السوارحة بالمخيم.

وفي وقت سابق، استهدفت طائرات الاحتلال شقة سكنية تعود لعائلة مرتجى قرب منطقة الميناء غرب مدينة غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

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https://alresalah.news/p/313373

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