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^200 مثال: غزة العزة

"حماس" تدعو إلى تعزيز الحشد والوحدة لمواجهة اعتداءات المستوطنين في الضفة

الرسالة نت-غزة


دعا القيادي في حركة حماس، عبد الرحمن شديد، إلى تكثيف الحشد والوجود الميداني في القرى والبلدات المستهدفة بالاستيطان في الضفة الغربية، وتعزيز ما وصفه بالرباط، ومواجهة اعتداءات المستوطنين، والعمل على إحباط مخططات الضم والتهجير.

وأكد شديد، في تصريح له أن اعتداءات المستوطنين، وفق تعبيره، لن تنجح في كسر إرادة الفلسطينيين أو اقتلاعهم من أراضيهم، مشددًا على أهمية التمسك بالثوابت في مواجهة الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية.

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الوحدة والاستنفار الوطني، معتبرًا أن الاعتداءات المتواصلة تستهدف فرض التهجير القسري والاستيلاء على الأراضي في مختلف محافظات الضفة الغربية.

كما أشاد بصمود سكان القرى والبلدات التي تتعرض لهجمات متكررة، داعيًا إلى تعزيز لجان الحماية والحراسة الشعبية، وإسناد التجمعات المستهدفة، وتكثيف الفعاليات الوطنية والميدانية لتعزيز صمود المواطنين.
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https://alresalah.news/p/313355

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