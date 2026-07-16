"السلام الآن" تدين تخصيص مليارات الشواكل لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية

دانت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان قرار الحكومة تخصيص 8.5 مليار شيكل (نحو 2.8 مليار دولار) لتوسيع المستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن الخطوة تعزز الاستيطان وتقوض فرص التسوية السياسية.

وينص الاتفاق على بناء نحو 12 ألف وحدة استيطانية، إلى جانب تنفيذ مشاريع للبنية التحتية وتطوير مناطق تجارية في المنطقة.

وقالت الحركة، في بيان، إن الاتفاقات الإطارية تُستخدم لتسريع تنفيذ المشاريع الكبرى، حيث تلتزم الحكومة بتمويل مشاريع البنية التحتية، فيما تتعهد السلطات المحلية بالإسراع في إصدار تراخيص البناء.

وأضافت أن الحكومة "تبدد الأموال العامة لصالح فئة محدودة من المستوطنين"، محذرة من أن هذه السياسة تعمق الأزمات الدبلوماسية والأمنية، وتزيد من صعوبة أي انسحاب مستقبلي من الضفة الغربية أو إقامة دولة فلسطينية.

واعتبرت المنظمة أن الحكومة تسعى من خلال هذه الاتفاقات إلى فرض واقع استيطاني يصعب على أي حكومة مقبلة التراجع عنه، واصفة السياسة الحالية بأنها "متهورة".

ووفقًا لـ"السلام الآن"، سبق للحكومة الإسرائيلية أن أبرمت ثلاثة اتفاقات مماثلة مع سلطات استيطانية في الضفة الغربية بقيمة إجمالية بلغت 13.5 مليار شيكل، فيما تستعد لتوقيع اتفاقيتين إضافيتين.