مقال: بين إعادة الإعمار وإعادة تشكيل الوعي هل تتحول المبادرات التعليمية إلى معركة على الهوية؟

أثار الكاتب والمحلل السياسي طلال أبو ركبة قضية مهمة بعد نشره تدوينة على صفحته في موقع فيسبوك، أعلن فيها رفضه المشاركة في برنامج تعليمي عُرض عليه للعمل في قطاع غزة، موضحًا أن رفضه لم يكن مرتبطًا بالجانب المهني أو المالي، وإنما بما اعتبره توجهًا فكريًا يتجاوز العملية التعليمية التقليدية.

ويرى أبو ركبة أن بعض البرامج المطروحة لا تقتصر على تطوير أساليب التعليم، بل تسعى – بحسب تقديره – إلى إعادة تشكيل الوعي وإنتاج منظومات مفاهيمية جديدة، مستشهدًا بعناوين مثل "بذور الأمل" و"حوار الأديان"، والتي يرى أنها قد تحمل مضامين تتجاوز ظاهرها الإنساني والتربوي.

ويذهب الكاتب إلى أن المرحلة التي تعيشها غزة بعد الحرب لا تقتصر على إعادة إعمار ما دمرته المواجهات، بل تشمل – من وجهة نظره – صراعًا حول الرواية الوطنية والذاكرة الجمعية والهوية الثقافية.

ويعتبر أن التعليم قد يتحول إلى أداة لإعادة تعريف المفاهيم وصياغة الأولويات إذا لم يخضع لنقاش مجتمعي واسع ورقابة وطنية مستقلة.

ويؤكد أبو ركبة أن أخطر ما يمكن أن تواجهه المجتمعات الخارجة من الحروب ليس فقط حجم الدمار المادي، وإنما احتمال توجيه العملية التعليمية نحو إنتاج سرديات جديدة قد تؤثر في فهم الأجيال المقبلة لقضاياها الوطنية وتاريخها.

وفي ختام منشوره، شدد على أن ما طرحه لا يأتي من باب توجيه الاتهامات أو الادعاء بامتلاك الحقيقة المطلقة، وإنما باعتباره دعوة إلى اليقظة وإلى قراءة المبادرات التعليمية بعين ناقدة، خاصة في ظل التداخل بين مشاريع الإغاثة والبرامج التعليمية والمبادرات الفكرية في مرحلة ما بعد الحرب.

ويعيد هذا الطرح إلى الواجهة نقاشًا أوسع حول طبيعة البرامج التعليمية التي تنفذها المؤسسات المختلفة في مناطق الحروب، ومدى قدرتها على الموازنة بين الدعم النفسي والتعليمي من جهة، واحترام الخصوصية الثقافية والهوية الوطنية للمجتمعات المحلية من جهة أخرى.

كما يسلط الضوء على أهمية الشفافية في تصميم المناهج والأنشطة التعليمية، وإشراك المختصين والمؤسسات الوطنية في مراجعتها بما يعزز الثقة المجتمعية ويضمن أن تبقى العملية التعليمية منسجمة مع احتياجات المجتمع وقيمه وثوابته.