مبابي يكشف السبب الحقيقي وراء سقوط فرنسا أمام إسبانيا

اعترف قائد منتخب فرنسا، كيليان مبابي، بأن منتخب “الديوك” لم يقدم المستوى الذي يؤهله لبلوغ نهائي كأس العالم 2026، بعدما ودع البطولة إثر خسارته أمام إسبانيا بهدفين دون رد، الثلاثاء، في نصف النهائي الذي أُقيم بمدينة أرلينغتون الأميركية.

وأكد مبابي، في تصريحات نقلتها قناة M6 الفرنسية، أن المنتخب الفرنسي فشل تكتيكياً وفنياً في مجاراة إسبانيا، مشيراً إلى أن الفريق لم ينفذ الخطة المطلوبة، وهو ما كلّفه الخروج من البطولة قبل المباراة النهائية.

وقال قائد فرنسا: “لم نلعب المباراة التي أردناها، لا من الناحية التكتيكية ولا الفنية، ولا حتى على مستوى الأداء العام. عندما لا تقدم ما هو مطلوب منك في نصف نهائي كأس العالم، فمن الطبيعي أن تُعاقب. إسبانيا فرضت أسلوبها وسيطرت على إيقاع اللقاء، لأنها تجيد الاحتفاظ بالكرة”.

وأوضح مبابي أن فرنسا أخفقت في كسر هيمنة المنتخب الإسباني، لافتاً إلى أن الفريق ارتكب العديد من الأخطاء الفنية ولم ينجح في استغلال فترات استعادة الكرة، مضيفاً: “كان علينا تغيير ميزان القوى منذ البداية، لكننا عانينا تحت الضغط، وكان هناك نقص واضح في التواصل، كما منحنا فابيان رويز ورودري المساحات والوقت الكافيين لصناعة اللعب”.

وأشار نجم ريال مدريد إلى أن المنتخب الفرنسي لم يكن على مستوى نصف النهائي من حيث بناء الهجمات وجودة التمرير، قائلاً: “عندما كنا نستعيد الكرة، لم نكن مؤهلين من الناحية الفنية لهذا الدور، ولم نقدم المقومات التي تسمح لنا بالوصول إلى النهائي”.

واختتم مبابي تصريحاته معبراً عن حزنه الكبير بعد ضياع حلم التتويج باللقب العالمي الثالث في تاريخ فرنسا، قائلاً: “كان الوصول إلى النهائي حلماً بالنسبة لنا، وكنا نريد كتابة التاريخ لبلدنا. علينا أن نتقبل الخسارة برأس مرفوع، ثم نستفيد من الدروس، ونعود أقوى بعد هذه النكسة”.