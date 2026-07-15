قدورة فارس: اعتداءات الاحتلال على الأسرى بلغت مستوى غير مسبوق 

أكد الرئيس السابق لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدورة فارس، أن سلطات الاحتلال تواصل تصعيد إجراءاتها بحق الأسرى الفلسطينيين، ولا سيما قيادات الحركة الأسيرة، مشيرًا إلى أن حادثة إطلاق النار على قدم الأسير القائد مروان البرغوثي تمثل تصعيدًا بالغ الخطورة في سياق الانتهاكات المتواصلة داخل السجون.

وقال فارس، في تصريح لـ"الرسالة نت"، إن الاعتداءات التي يتعرض لها الأسرى اليوم تجاوزت مرحلة الرصد والتوثيق، وأصبحت تمثل، بحسب وصفه، "ممارسات وحشية وغير مسبوقة" تستهدف الأسرى بصورة ممنهجة، وفي مقدمتهم ممثلو وقيادات الحركة الأسيرة.

وأضاف أن ما يجري داخل السجون يعكس تصعيدًا مستمرًا في سياسات إدارة السجون الإسرائيلية، معتبرًا أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يسعى إلى توظيف ملف الأسرى سياسيًا، عبر تشديد الإجراءات بحقهم واستثمار هذا الملف في الساحة السياسية الإسرائيلية.

وأشار فارس إلى أن الاحتلال يحاول أيضًا الالتفاف على الالتزامات المتعلقة بالسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة الأسرى، بما يحرمهم من إحدى أهم وسائل الرقابة الدولية على أوضاعهم داخل السجون.

وأوضح أن الأسرى يواجهون اليوم ظروفًا بالغة التعقيد، في ظل استمرار إجراءات العزل والتنكيل والاعتداءات المتكررة، مؤكدًا أن ما تتعرض له قيادة الحركة الأسيرة وبقية الأسرى يعكس مستوى غير مسبوق من التصعيد.

ودعا فارس المؤسسات الدولية والحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها، والتحرك العاجل للضغط على سلطات الاحتلال من أجل وقف الانتهاكات بحق الأسرى، وضمان احترام حقوقهم وفقًا للقانون الدولي والاتفاقيات ذات الصلة، وتمكين الجهات الدولية المختصة من الاطلاع على أوضاعهم داخل السجون.