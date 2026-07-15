الحويطلي: القيود و وتراجع القدرة الشرائية يفاقمان أزمة التجويع في غزة

حذّر القائم بأعمال رئيس الغرفة التجارية في قطاع غزة، حسام الحويطي، من تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية في القطاع، في ظل استمرار القيود المفروضة على إدخال العديد من السلع الأساسية، بالتزامن مع تراجع غير مسبوق في القدرة الشرائية للمواطنين وتقلص المساعدات الإنسانية.

وقال الحويطي، في تصريح لـ"الرسالة نت"، إن هناك قيودًا مشددة على إدخال عدد من المواد الأساسية، وفي مقدمتها الزيوت، إلى جانب مواد ومستلزمات وقطع غيار تحتاجها مختلف القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي ينعكس سلبًا على الأسواق وحركة النشاط التجاري.

وأوضح أن هذه القيود تتزامن مع "حالة تراجع مرعبة في القدرة الشرائية لدى المواطنين"، نتيجة استمرار الأوضاع الاقتصادية الصعبة وفقدان مصادر الدخل، ما أدى إلى اتساع رقعة الفقر وارتفاع أعداد الأسر العاجزة عن تأمين احتياجاتها الأساسية.

وأشار الحويطي إلى أن القطاع يشهد أيضًا تراجعًا ملحوظًا في كميات المساعدات الإنسانية الواصلة، إلى جانب بطء شديد في توزيع الكميات التي تدخل، الأمر الذي يزيد من معاناة السكان ويعمّق الأزمة المعيشية.

وأكد أن مجمل هذه العوامل تفضي إلى نتيجة واحدة تتمثل في تفاقم حالة العجز والفقر والتجويع التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، داعيًا المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية إلى التحرك العاجل لزيادة تدفق المساعدات، ورفع القيود عن إدخال السلع والمواد الأساسية، بما يسهم في الحد من التدهور الإنساني والاقتصادي المتواصل.