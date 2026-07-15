باسم نعيم يتهم "ملادينوف" بتوفير غطاء سياسي لاستمرار العدوان والتجويع في غزة

اتهم عضو المكتب السياسي لحركة حماس، باسم نعيم، المسؤول الدولي السابق نيكولاي ملادينوف بتوفير غطاء سياسي لاستمرار العدوان وسياسة التجويع في قطاع غزة، منتقدًا تصريحاته الأخيرة خلال اجتماع المانحين في بروكسل، والتي قال فيها إن إدخال المساعدات إلى القطاع أصبح أفضل مما كان عليه قبل الاتفاق.

وقال نعيم إن هذه التصريحات تتناقض مع الوقائع الميدانية والأرقام والصور القادمة من قطاع غزة، معتبرًا أنها لا تعكس حجم الأزمة الإنسانية التي يعيشها السكان.

وأضاف أن ملادينوف أقر باستمرار انتهاكات الاتفاق، لكنه لم يحمّل إسرائيل مسؤولية هذه الانتهاكات، رغم أنها، بحسب قوله، تنفذ خروقات "صارمة ومنهجية".

وأوضح أن القوات الإسرائيلية قتلت، وفق تعبيره، أكثر من 1100 فلسطيني منذ بدء الاتفاق، وأصابت أكثر من ثلاثة آلاف آخرين، معظمهم من النساء والأطفال.

وفيما يتعلق بخارطة الطريق المقترحة للمفاوضات، قال نعيم إن ملادينوف حمّل حركة حماس مسؤولية رفضها، رغم أن الحركة، بحسب قوله، لم ترفض المقترح وما تزال تناقشه في إطار المفاوضات، مؤكداً أن الحركة تنطلق في مواقفها من "المصلحة العليا للشعب الفلسطيني".

وأشار إلى أن ملادينوف لم يوضح أن المقترح لم يُعرض بعد على الجانب الإسرائيلي، معتبراً أن ذلك يعكس انحيازاً للرواية الإسرائيلية بدلاً من عرض موقفي الطرفين بصورة متوازنة.

كما رفض نعيم اتهام ملادينوف لقيادة الحركة ووفدها المفاوض بالمماطلة وعدم الاكتراث بمعاناة الفلسطينيين، مؤكداً أن قيادة الحركة قدمت، بحسب وصفه، تضحيات كبيرة دفاعاً عن الشعب الفلسطيني وحقوقه.

وأكد أن حماس تسعى إلى التوصل لاتفاق في أسرع وقت ممكن لوقف العدوان على قطاع غزة، لكنها تتمسك باتفاق مستدام وقابل للتنفيذ، يتضمن ضمانات حقيقية تحول دون تكرار ما وصفه بتنصل إسرائيل من تنفيذ التزامات المرحلة الأولى من الاتفاق.

وانتقد نعيم أيضاً ما قال إنه موقف ملادينوف من عدم اشتراط التسلسل الزمني لتنفيذ الاتفاق، معتبراً أن ذلك يتعارض مع روح خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقرار مجلس الأمن رقم 2803، وأحكام القانون الإنساني الدولي التي تلزم قوة الاحتلال بتلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان المدنيين بغض النظر عن مسار المفاوضات.