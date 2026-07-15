أربعة شهداء وغارات وإطلاق نار ونسف للمنازل

واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء، خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر استهدافات متواصلة طالت مناطق متفرقة من القطاع، شملت إطلاق نار وغارات جوية وعمليات نسف، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين، إلى جانب إلحاق أضرار بمنازل ومنشآت مدنية.

وأفاد مراسل الرسالة باستشهاد الشاب هاني إياد طلال الغول متأثرًا بجراحه التي أصيب بها قبل أسابيع جراء قصف شنته قوات الاحتلال على الشارع الثالث في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وفي تطور ميداني آخر، أطلقت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" نيرانًا كثيفة باتجاه منطقة مواصي رفح جنوب قطاع غزة، في إطار استمرار استهدافها للمناطق الجنوبية من القطاع، دون أن يبلغ في حينه عن وقوع إصابات.

وفي ساعات الفجر، شن طيران الاحتلال المروحي غارة استهدفت شقة سكنية مأهولة تعود لعائلة أبو قاسم، قرب دوار البركة غربي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، في أحدث تصعيد يطال المدنيين رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي مدينة غزة، أصيب عدد من المواطنين إثر قصف شنته طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" على مركز لإيواء النازحين غرب المدينة.

وأفاد مراسل الرسالة بأن الغارة استهدفت مركزًا للإيواء داخل مبنى حكومي سابق في محيط سجن الكتيبة، المجاور لديوان الموظفين، غرب مدينة غزة، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين بجروح طفيفة، نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي سياق الخروقات المتواصلة، أطلقت دبابات الاحتلال نيرانها بكثافة باتجاه المناطق الشرقية لمدينة غزة، دون أن يبلغ عن إصابات، بينما واصلت استهداف المناطق الحدودية بشكل شبه يومي

. كما استهدفت قوات الاحتلال المناطق الشرقية لمدينة خان يونس بإطلاق نار متكرر، فيما ألقت طائرات مسيّرة "إسرائيلية" قنابل قرب دوار بني سهيلا شرقي المدينة، ما أثار حالة من الذعر بين السكان.

ونفذت قوات الاحتلال، فجر اليوم، عملية نسف واسعة لمبانٍ ومنشآت مدنية في منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس، في استمرار لسياسة تدمير ما تبقى من البنية التحتية في القطاع.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل استمرار خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في تشرين الأول/أكتوبر 2025، حيث تتواصل عمليات القصف وإطلاق النار ونسف المنازل في مختلف مناطق قطاع غزة، رغم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تثبيت التهدئة.

وكان يوم أمس الثلاثاء قد شهد استشهاد 11 فلسطينيًا وإصابة نحو 25 آخرين، جراء 12 خرقًا جديدًا ارتكبها الاحتلال، من بينها استهداف نقطة للشرطة الفلسطينية شمال قطاع غزة.

ووفق معطيات وزارة الصحة في غزة، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار إلى 1110 شهداء، إضافة إلى 3599 مصابًا و800 حالة انتشال.

كما بلغت الحصيلة الإجمالية للعدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 73,233 شهيدًا و173,707 مصابين، في ظل استمرار الاعتداءات رغم الاتفاق المعلن لوقف إطلاق النار.