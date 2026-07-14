الداخلية تطالب بتحقيق أممي عقب استهداف نقطة للشرطة في جباليا

أدانت وزارة الداخلية والأمن الوطني استهداف الاحتلال الإسرائيلي نقطةً للشرطة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، مؤكدةً أن الهجوم، الذي نُفذ بأربعة صواريخ، أسفر عن مقتل مدير مركز شرطة مخيم جباليا وخمسة من ضباط وعناصر الشرطة، إلى جانب مواطنة كانت موجودة في المكان.

وقالت الوزارة إن استمرار استهداف جهاز الشرطة يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، مؤكدةً أن الشرطة جهاز مدني يتمتع بالحماية بموجب القوانين والمواثيق الدولية.

كما انتقدت الوزارة تصريحات نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام بشأن جهاز الشرطة، معتبرةً أنها تضمنت اتهامات وافتراءات، وربطت بين تلك التصريحات والهجوم الذي وقع في المنطقة نفسها، مطالبةً الأمين العام للأمم المتحدة بفتح تحقيق بشأنها.

ودعت الوزارة الأمم المتحدة إلى تكثيف جهودها للضغط من أجل وقف استهداف جهاز الشرطة، كما ناشدت الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار ممارسة ضغوط لوقف هذه الهجمات، مطالبةً المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية بالتحرك لملاحقة المسؤولين عنها.

وأكدت وزارة الداخلية أن جهاز الشرطة يواصل أداء مهامه في خدمة المواطنين بقطاع غزة وفقًا للقانون الفلسطيني، رغم الظروف الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.