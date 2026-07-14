لماذا غيّر فيفا الكرة الرسمية قبل نهاية كأس العالم 2026؟

كشفت شركة أديداس عن النسخة الجديدة من الكرة الرسمية التي ستُستخدم في المباريات الأربع الأخيرة من كأس العالم 2026، في خطوة تحدث للمرة الأولى في تاريخ البطولة، إذ تقرر تخصيص كرة مختلفة للأدوار النهائية بدلاً من مواصلة استخدام الكرة ذاتها حتى المباراة الختامية.

وبعد اعتماد كرة “تريوندا” (Trionda) منذ انطلاق منافسات المونديال وحتى نهاية الدور ربع النهائي، ستشهد مباراتا نصف النهائي، ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والنهائي، استخدام الكرة الجديدة التي تحمل اسم “تريوندا فاينال” (Trionda Final) بتصميم يغلب عليه اللونان الذهبي والأسود مع الأبيض، في مظهر يعكس خصوصية المرحلة الختامية من البطولة.

ووفقًا لما أورده موقع “توك سبورت” البريطاني، فإن هذه هي المرة الأولى التي يعتمد فيها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) كرة خاصة بالمباريات النهائية لكأس العالم.

واستوحت أديداس تصميم الكرة الجديدة من “الرحلة نحو تحقيق الجائزة الأسمى في عالم كرة القدم”، حيث يرمز اللون الذهبي إلى كأس العالم، بينما تمنح الخلفية السوداء الكرة مظهرًا أكثر فخامة وتميزًا. كما أضيفت لمسات باللونين الوردي والأحمر لإضفاء طابع ديناميكي يعكس سرعة وإيقاع المباريات، مع دمج أسماء المدن المستضيفة ضمن العناصر الرسومية على سطح الكرة.

وتحمل الكرة رسومات وخطوطًا مستوحاة من المدن الأربع التي تستضيف المباريات الأخيرة، وهي أتلانتا وميامي ودالاس ونيويورك، إلى جانب إدراج أسماء جميع المدن التي احتضنت مباريات البطولة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ورغم التغيير الكامل في الهوية البصرية، أكدت الشركة أن الخصائص الفنية للكرة لم تتغير، إذ حافظت على البنية نفسها المكونة من أربعة ألواح، إلى جانب الخصائص الديناميكية الهوائية والملمس ذاته الذي ميّز النسخة المستخدمة منذ بداية البطولة.

كما تواصل الكرة الاعتماد على تقنية المستشعر الداخلي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تجمع البيانات لحظة بلحظة أثناء المباريات. ويستطيع المستشعر تتبع حركة الكرة بمعدل يصل إلى 500 مرة في الثانية، ما يوفر معلومات دقيقة تساعد حكام تقنية الفيديو (VAR) على اتخاذ قرارات أكثر سرعة ودقة، بالإضافة إلى إنتاج إحصاءات متقدمة حول سرعة التسديدات وقوة الأهداف وغيرها من البيانات الفنية.

وكانت هذه التقنية قد لعبت دورًا بارزًا خلال مباراة إنجلترا والنرويج في الدور ربع النهائي، بعدما أثير جدل بشأن احتمال ملامسة الكرة لكابلات الكاميرات قبل تسجيل الهدف الأول للمنتخب الإنجليزي. إلا أن فيفا استعان ببيانات المستشعر المدمج داخل الكرة، والتي لم تُظهر أي مؤشر على حدوث ملامسة، ليؤكد صحة الهدف واستمرار اللعب.