هل انتحر لاعب جنوب أفريقيا بعد العودة من كأس العالم 2026؟

أعلنت وزارة الرياضة في جنوب أفريقيا، السبت، وفاة لاعب خط وسط المنتخب الوطني جايدن آدامز عن عمر ناهز 25 عامًا، وذلك بعد أيام قليلة من مشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2026.

وشارك آدامز في جميع مباريات جنوب أفريقيا الثلاث بدور المجموعات، إذ بدأ أساسيًا أمام المكسيك والتشيك، قبل أن يشارك بديلًا في الفوز على كوريا الجنوبية، وهو الانتصار الذي منح منتخب “بافانا بافانا” تأهله التاريخي إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى، قبل أن تنتهي مغامرته بالخسارة أمام كندا.

ونعت وزارة الرياضة واتحاد لاعبي كرة القدم في جنوب أفريقيا اللاعب، واصفين إياه بأنه أحد أبرز المواهب الصاعدة في البلاد، فيما أكد وزير الرياضة جايدن ماكنزي أن البلاد تشارك عائلته وزملاءه والجماهير مشاعر الحزن، مشيدًا برحلته التي قادته من أكاديمية ناديه إلى تمثيل المنتخب الوطني.

وكان آدامز لاعبًا في صفوف ماميلودي صنداونز، وأسهم في تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026، بعدما انضم إليه في يناير 2025 قادمًا من ستيلينبوش، الذي تدرج في أكاديميته.

وخاض لاعب الوسط أول مباراة دولية مع منتخب جنوب أفريقيا عام 2022 أمام موزمبيق، وشارك في 13 مباراة دولية، سجل خلالها هدفين، جاءا في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتداولت تقارير إعلامية محلية ومعلومات منسوبة إلى شرطة كيب تاون مزاعم بشأن سبب الوفاة، إلا أن السلطات لم تصدر حتى الآن بيانًا رسميًا يؤكد السبب، كما لم يصدر نادي ماميلودي صنداونز أو اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم تعليقًا رسميًا بشأن ملابسات الوفاة.