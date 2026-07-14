كيف تحولت الأرجنتين وميسي إلى محور نظريات المؤامرة في كأس العالم 2026؟

وصل منتخب الأرجنتين إلى نصف نهائي كأس العالم 2026 بقيادة نجمه ليونيل ميسي، لكنه يواصل مشواره وسط موجة واسعة من الجدل، بعد انتشار اتهامات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تزعم حصوله على مساعدة تحكيمية، في ظل تداول مقاطع وصور ساخرة مولدة بالذكاء الاصطناعي تربط بين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والمنتخب الأرجنتيني.

وأثارت عدة قرارات تحكيمية خلال مباريات الأرجنتين في البطولة نقاشًا واسعًا، كان أبرزها عدم طرد ميسي خلال مواجهة الجزائر في دور المجموعات، بعدما دهس ربلة ساق قائد الجزائر عيسى ماندي. ورغم احتساب مخالفة، لم يشهر الحكم البطاقة الحمراء، وهو ما اعتبره عدد من المحللين، بينهم نيدوم أونواها والحكم الألماني السابق باتريك إيتريش، قرارًا مخالفًا لقوانين اللعبة، فيما تقدم الاتحاد الجزائري بشكوى رسمية إلى “فيفا” احتجاجًا على التحكيم.

كما شهدت مواجهة الأرجنتين أمام مصر في ثمن النهائي اعتراضات حادة من الجانب المصري، بعد إلغاء هدف عبر تقنية الفيديو المساعد (VAR) إثر مراجعة مخالفة سبقت الهدف بعدة لقطات. وانتقد الحكم الدولي الإنجليزي السابق مارك كلاتنبرغ تدخل التقنية، معتبرًا أن غرفة الفيديو “بحثت بعمق مبالغ فيه” لإيجاد سبب لإلغاء الهدف.

من جانبه، أعرب مدرب منتخب مصر حسام حسن عن استيائه من بعض القرارات التحكيمية، مشيرًا إلى أن فريقه استحق ركلة جزاء قبل هدف الفوز الأرجنتيني، ملمحًا إلى احتمال وجود ضغوط للإبقاء على حامل اللقب وميسي في المنافسة، وهي تصريحات رفضها رئيس لجنة الحكام في “فيفا” بييرلويغي كولينا، مؤكدًا أن هذه الاتهامات “لا أساس لها”.

وفي ربع النهائي أمام سويسرا، عاد الجدل مجددًا بعد تدخل تقنية الفيديو لتطبيق قاعدة “الهوية الخاطئة” الجديدة، إذ أُلغي إنذار كان قد حصل عليه الأرجنتيني لياندرو باريديس، قبل أن يُشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء في وجه السويسري بريل إمبولو بداعي التحايل، ليكمل المنتخب السويسري المباراة بعشرة لاعبين قبل أن تحسم الأرجنتين اللقاء 3-1 بعد التمديد.

وانتقد مدرب سويسرا مراد ياكين تطبيق القاعدة، واصفًا إياها بأنها “غير مقبولة تمامًا”، بينما رأى عدد من المحللين أن قرار طرد إمبولو كان صحيحًا وفق القانون، واعتبرت الكاتبة الأمريكية نانسي أرمور أن الاتهامات بوجود تلاعب لصالح الأرجنتين تفتقر إلى أدلة مقنعة، مؤكدة أن منتقدي “فيفا” يحتاجون إلى حجج أقوى لإثبات تلك المزاعم.