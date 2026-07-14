الاحتلال يغلق أبواب الأقصى بذريعة تدريبات عسكرية عقب اقتحام المستوطنين

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، أبواب المسجد الأقصى المبارك، بذريعة تنفيذ تدريبات عسكرية، وذلك بعد ساعات من سماحها لمجموعات من المستوطنين باقتحام باحاته صباح اليوم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال منعت المصلين من الدخول إلى المسجد الأقصى عقب إغلاق جميع أبوابه، بحجة إجراء تدريبات لعناصرها، دون الإعلان عن موعد إعادة فتحه.

وتواصل سلطات الاحتلال فرض قيود مشددة على وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، عبر نصب الحواجز العسكرية، والتدقيق في الهويات، ومنع آلاف المصلين من دخوله، لا سيما خلال فترات التوتر.

وفي المقابل، كثّفت جماعات المستوطنين خلال الأسابيع الأخيرة من اقتحاماتها للمسجد الأقصى، تحت حماية قوات الاحتلال، حيث يؤدي المشاركون خلالها طقوسًا تلمودية داخل باحاته.

ويأتي هذا التصعيد في سياق السياسات الإسرائيلية الرامية إلى إحكام السيطرة على المسجد الأقصى، وسط تحذيرات فلسطينية من محاولات تكريس التقسيم الزماني والمكاني للمسجد المبارك.