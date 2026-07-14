الإحصاء الفلسطيني: تراجع غلاء المعيشة بنسبة 1.6% خلال يونيو مدفوعًا بانخفاض الأسعار في غزة

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك (مؤشر غلاء المعيشة) في فلسطين بنسبة 1.60% خلال شهر يونيو/حزيران 2026، مقارنة بشهر مايو/أيار الماضي، مدفوعًا بتراجع الأسعار في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

وأوضح الجهاز، في بيان، أن مؤشر غلاء المعيشة انخفض في قطاع غزة بنسبة 1.87%، وفي الضفة الغربية بنسبة 1.60%، فيما سجل انخفاضًا بنسبة 0.53% في القدس.

وأشار إلى أن هذا التراجع يعود بشكل رئيس إلى انخفاض أسعار عدد من السلع الأساسية، أبرزها الغاز بنسبة 67.31%، والبيض بنسبة 25.04%، والخضروات الطازجة بنسبة 14.75%، والدجاج الطازج بنسبة 11.72%، نتيجة الانخفاض الملحوظ في الأسعار داخل قطاع غزة.

وعلى أساس سنوي، سجل مؤشر غلاء المعيشة في فلسطين انخفاضًا بنسبة 40.04% مقارنة بشهر يونيو/حزيران 2025، مدفوعًا بتراجع المؤشر في قطاع غزة بنسبة 62.77%، بعد مستويات الارتفاع القياسية التي شهدها القطاع خلال الحرب، في حين ارتفع المؤشر بنسبة 2.31% في القدس و1.31% في الضفة الغربية.

وفيما يتعلق بالنصف الأول من عام 2026، أظهرت بيانات الإحصاء ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في الضفة الغربية بنسبة 2.08%، وفي القدس بنسبة 2.95%، مقابل انخفاضه في قطاع غزة بنسبة 41.66%، ليبلغ الانخفاض العام في فلسطين 20.91% خلال الفترة ذاتها.

وبيّن الجهاز أن متوسط أسعار بعض السلع في قطاع غزة خلال يونيو بلغ 111 شيقلًا لأسطوانة الغاز، و39 شيقلًا لكرتونة البيض، و25 شيقلًا للكيلوغرام الواحد من الدجاج، بينما بلغ متوسط سعر كرتونة البيض في الضفة الغربية 13 شيقلًا، والدجاج 14 شيقلًا للكيلوغرام، وأسطوانة الغاز 87 شيقلًا، في حين سجل سعر لتر البنزين في القدس 8.05 شواقل.