الاحتلال يفرج عن 7 أسرى من قطاع غزة بعد أشهر من الاعتقال

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن سبعة أسرى فلسطينيين من قطاع غزة، بعد فترات متفاوتة من الاعتقال في عدد من السجون الإسرائيلية.

وأفادت مصادر محلية بوصول الأسرى المحررين إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، برفقة طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لإجراء الفحوصات الطبية ومتابعة أوضاعهم الصحية.

وشملت قائمة الأسرى المفرج عنهم:

عائد أحمد محمود أبو ردة (28 عامًا) من جباليا، اعتُقل من داخل الأراضي المحتلة، وأمضى 57 يومًا في سجن "سلمون".

علي عادل علي الكرد (37 عامًا) من حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، اعتُقل من شرق دير البلح، واحتُجز في سجن "سديه تيمان" لمدة ستة أشهر.

طارق محمود محمود أبو ردة (19 عامًا) من جباليا، اعتُقل من داخل الأراضي المحتلة، وأمضى 72 يومًا في سجن "جلبوع".

محمود أمين حسين أبو سيدو (33 عامًا) من حي الرمال بمدينة غزة، اعتُقل من داخل الأراضي المحتلة، واحتُجز في سجن "سلمون" لمدة ستة أشهر.

إسماعيل مصطفى عبد الله الزيدي (62 عامًا) من جباليا، اعتُقل من داخل الأراضي المحتلة، وأمضى 40 يومًا في سجن "هداريم".

عائد رائد شنون جراد (26 عامًا) من جباليا، اعتُقل من داخل الأراضي المحتلة، واحتُجز في سجن "سلمون" لمدة 60 يومًا.

فادي مصطفى أحمد ريحان (34 عامًا) من جباليا، اعتُقل من مدينة طولكرم، وأمضى 60 يومًا في سجن "جلبوع".

ويواصل الاحتلال الإفراج بين الحين والآخر عن أعداد محدودة من معتقلي قطاع غزة، في وقت تؤكد فيه مؤسسات الأسرى أن معظم المفرج عنهم يصلون وهم في أوضاع صحية متدهورة، نتيجة ما تعرضوا له من الإهمال الطبي، وسوء التغذية، والتعذيب، وظروف الاحتجاز القاسية داخل السجون.

وبحسب أحدث بيانات هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، يتجاوز عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال 9400 أسير، بينهم نحو 1250 معتقلًا من قطاع غزة تصنفهم سلطات الاحتلال ضمن قانون "المقاتلين غير الشرعيين"، إضافة إلى 99 أسيرة ونحو 350 طفلًا.