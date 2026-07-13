رصاصة من مسافة صفر داخل السجن.. اعتداء جديد على الأسير مروان البرغوثي يثير مطالبات دولية بالتحقيق

كشفت المحامية فدوى البرغوثي، زوجة الأسير القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي، عن تعرضه لاعتداء جديد داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، أسفر عن إصابته برصاصة مطاطية أُطلقت على ساقه من مسافة صفر، ما تسبب له بجروح ونزيف.

وقالت فدوى البرغوثي، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، إن العائلة علمت بتفاصيل الاعتداء خلال آخر زيارة للأسير، موضحة أن أحد السجانين أطلق الرصاصة المطاطية مباشرة على ساقه داخل السجن، في اعتداء وصفته بأنه يضاف إلى سلسلة الانتهاكات الجسدية والمعنوية التي يتعرض لها منذ سنوات.

وأضافت أن الاعتداء جاء بالتزامن مع إصدار مصلحة سجون الاحتلال تقريرًا تحريضيًا بحق البرغوثي، وفي ظل اتساع الحملة الدولية المطالبة بالإفراج عنه، مؤكدة أن إدارة السجون تنزعج من التفاعل الرسمي والشعبي والدولي مع حملة "الحرية لمروان... الحرية لفلسطين".

وشددت على أن الاحتلال "لا يدرك حتى اليوم أن مروان البرغوثي لم يتراجع عن قناعته بأن الحرية حق، وأن الاحتلال إلى زوال"، مؤكدة أن حملات التحريض والاعتداء لن تنتزع مكانته في وجدان الشعب الفلسطيني ولا في ضمير أحرار العالم.

وكانت جامعة الدول العربية قد طالبت، في وقت سابق، بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها البرغوثي، والسماح لفريق طبي مستقل بزيارته، ونقله إلى مستشفى خارج السجون لتلقي العلاج.

وأدانت الأمانة العامة للجامعة العربية ما وصفته بالاعتداءات الممنهجة بحق البرغوثي، مشيرة إلى أنه تعرض قبل نحو شهرين لإلقاء قنبلة صوتية داخل زنزانته، ما أدى إلى إصابة يده بحروق، في محاولة لإلحاق الأذى الجسدي والنفسي به.

كما دعت إلى وقف جميع أشكال التعذيب والانتهاكات بحق البرغوثي وسائر الأسرى الفلسطينيين، مطالبة بالإفراج الفوري عنه باعتباره أسيرًا سياسيًا.

ووفق معطيات سابقة، تعرض البرغوثي منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 لنحو سبعة اعتداءات داخل السجون، تسببت في إصابته بكسور في الأضلاع وإصابات متعددة، كان أبرزها اعتداء وقع في سبتمبر/أيلول 2025، سبقه اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير زنزانته وتهديده بشكل مباشر.

ويقبع البرغوثي حاليًا في العزل الانفرادي داخل سجن "جانوت"، برفقة عدد من قيادات الحركة الأسيرة، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بعد سلسلة من عمليات النقل بين أقسام العزل وتشديد ظروف احتجازه.

ويُعد مروان البرغوثي (66 عامًا)، من بلدة كوبر شمال غرب رام الله، أول عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح وأول نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني تصدر بحقه محاكم الاحتلال حكمًا بالسجن المؤبد، إذ يقضي خمسة أحكام بالسجن المؤبد، إضافة إلى 40 عامًا، منذ اعتقاله في 15 أبريل/نيسان 2002.