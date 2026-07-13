3.5 مليارات دولار خسائر الزراعة في غزة.. الحرب تُدمّر 85% من القطاع وتُفاقم أزمة الأمن الغذائي

كشفت وزارة الزراعة في قطاع غزة أن خسائر القطاع الزراعي جراء الحرب تجاوزت 3.49 مليارات دولار، في ظل دمار واسع طال أكثر من 85% من مكونات القطاع الزراعي، ما أدى إلى انهيار شبه كامل في منظومة الإنتاج الغذائي وتفاقم أزمة الأمن الغذائي.

وأوضحت الوزارة، في بيان صدر اليوم الاثنين نقلته "الرسالة نت"، أن إجمالي الخسائر يُقدر بنحو 3.49 مليارات دولار، منها 1.90 مليار دولار أضرار مباشرة، و1.59 مليار دولار أضرار غير مباشرة، نتيجة الاستهداف الواسع للأراضي الزراعية والبنية التحتية ومرافق الإنتاج.

وبيّنت أن قطاع الإنتاج النباتي تعرض لضربة قاسية، بعد تضرر نحو 158,909 دونمات من أصل 182,247 دونماً، بنسبة بلغت 87.1%، ما أدى إلى تراجع حاد في إنتاج المحاصيل وانخفاض القدرة على توفير الغذاء محليًا.

وأضافت أن الحرب تسببت بانهيار شبه كامل في منظومة الري، بعد خروج نحو 8,700 بئر زراعي عن الخدمة، إلى جانب تدمير 3,828 بركة مياه زراعية، و1,371 كيلومترًا من شبكات نقل المياه المستخدمة في الزراعة.

وفي قطاع الإنتاج الحيواني، أشارت الوزارة إلى أن نسبة الأضرار بلغت 90.3%، حيث تضررت أكثر من 5,450 مزرعة للمجترات، ونحو 2,300 مزرعة دواجن، فيما نفق 69 ألف رأس من المواشي و2.79 مليون طائر، إضافة إلى تضرر 28,400 خلية نحل.

كما لحقت أضرار جسيمة بقطاع الثروة السمكية، شملت تدمير 1,674 وسيلة صيد، و7 مزارع للاستزراع السمكي، و450 بركة ثنائية الاستخدام، إلى جانب تدمير المفرخ السمكي الوحيد في القطاع.

وأكدت الوزارة أن البنية التحتية الزراعية تعرضت لدمار واسع، شمل 93 مشتلاً زراعياً، و18 فقاسة، و134 ثلاجة تخزين زراعي، إضافة إلى المراكز الحكومية والمختبرات البيطرية ومحطات التجارب ومرافق معالجة المياه، فضلاً عن الأضرار الكبيرة التي لحقت بموانئ الصيادين والمنشآت الخدمية المرتبطة بها.

وشددت على أن هذا الدمار أدى إلى شلل شبه كامل في القطاع الزراعي، وانخفاض حاد في مستويات الأمن الغذائي، وفقدان آلاف الأسر مصادر رزقها، ما زاد من اعتماد السكان على المساعدات الإنسانية.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي، والمؤسسات الأممية، والجهات المانحة إلى التحرك العاجل لدعم جهود إنعاش القطاع الزراعي وإعادة تأهيل بنيته التحتية، وتمكين المزارعين والصيادين ومربي الثروة الحيوانية من استئناف الإنتاج.

ويأتي ذلك في وقت تشير فيه تقديرات رسمية إلى أن الحرب المستمرة على قطاع غزة لأكثر من ألف يوم خلّفت خسائر أولية مباشرة تُقدر بنحو 80 مليار دولار، طالت مختلف القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الإسكان والصحة والخدمات والزراعة.