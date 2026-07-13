صوتٌ وصورة ظل.. كيف صنعت تسجيلات الضيف  مجده  الاعلامي؟

ثلاثة عقود من المقاومةلا صورة واضحة، ولا مؤتمر صحفي، ولا ظهور علني. مجرد تسجيل صوتي قصير، يحمل نبرة هادئة وكلمات معدودة، كانت كافيًا ليصبح محور نشرات الأخبار، وعنوانًا رئيسيًا في وسائل الإعلام، وموضوعًا لتحليلات تمتد لأيام..

اربع حروب كبرى وطوفان الأقصى وبينهما مئات جولات المواجهات والتصعيد قادها محمد الضيف في الميدان وصوت الظل في الاعلام، اعتمد محمد الضيف، القائد العسكري لكتائب القسام، طوال سنواتقيادته لكتائب القسام على الظهور عبر تسجيلات صوتية نادرة. ومع مرور الوقت أصبحت هذه التسجيلات جزءًا من صورته العامة، ورسخت شخصيته بوصفها من أكثر الشخصيات غموضًا في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

كان غياب الصورة عنصرًا لافتًا بحد ذاته. ففي زمن البث المباشر ووسائل التواصل الاجتماعي، اختار القائدالعسكري للقسام أن يكون الصوت هو وسيلة التواصل الأساسية المنسوبة إلى الضيف، وهو ما دفع كثيرًا من المحللين إلى اعتبار هذا الأسلوب جزءًا من استراتيجية السرية وحماية هوية القيادة.، ومع الوقت اصبح جزء من هالة الغموض والمجد التي تحيط بالضيف، القائد الكبير العنيد القادر على افشال كل محاولات الاحتلال للوصول اليه.

اعتمد الضيف التسجيلات الصوتية في لحظات مفصلية، سواء خلال جولات القتال أو قبلها أو بعدها. لذلك، لم يكن الاهتمام منصبًا على مضمون الرسائل فحسب، بل أيضًا على توقيت صدورها، الذي كان يُقرأ باعتباره مؤشرًا على تطورات الأحداث.

ومن بين أكثر التسجيلات تداولًا وشهرة ذلك الذي بثته كتائب القسام صبيحة السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وأعلنت فيه بدء عملية "طوفان الأقصى". وسرعان ما انتشر التسجيل على نطاق واسع، ليصبح أحد أكثر التسجيلات الصوتية تداولًا في تغطية تلك الأحداث.

ورغم أن التسجيلات كانت قصيرة نسبيًا، فإنها أثارت اهتمامًا إعلاميًا واستخباراتيًا كبيرًا. فقد حاولت وسائل إعلام وخبراء تحليل نبرة الصوت، وطريقة الإلقاء، وحتى جودة التسجيل، بحثًا عن مؤشرات قد تكشف ظروف تسجيله أو توقيته، إلا أن كثيرًا من هذه التحليلات بقي في إطار التقديرات غير المؤكدة.

ومع مرور السنوات، تحولت التسجيلات الصوتية المنسوبة إلى محمد الضيف إلى أكثر من مجرد بيانات إعلامية؛ فقد أصبحت عنصرًا من عناصر الغموض التي أحاطت بشخصيته، وجزءًا من الطريقة التي تشكلت بها صورته في الوعي العام. وبين ندرة الظهور وكثرة التكهنات، بقي الصوت حاضرًا حتى عندما غابت الصورة. وبقي الظل.

وكانت وسائل الاعلام الاسرائيلية من أكثر الجهات التي تتداول التسجيلات الصويتة للضيف وتغرق في تحليلها، وأبرز النقاط التي كانت تتداولها ندرة ظهوره والتي كانت تعتبر أنها تعكسمستوى عالٍ من السرية والإجراءات الأمنية.

كما اعتبر محللون إسرائيليون أن توقيت نشر التسجيلات كان في كثير من الأحيان لا يقل أهمية عن محتواها، إذ كانت تُقرأ كرسائل مرتبطة بتطورات ميدانية أو سياسية. ، وتناولت تقارير إسرائيلية محاولات أجهزة الاستخبارات ووسائل الإعلام تحليل التسجيلات، بما في ذلك جودة الصوت وطريقة الإلقاء وما إذا كانت مسجلة حديثًا أو من أرشيف سابق، مع الإشارة إلى أن الوصول إلى استنتاجات قاطعة كان صعبًا. .

تسجيلات رجل الظل كانت دائما ما توصف فيالتحليلات الإسرائيلية بأنها جزء من الحرب الإعلامية، ورأت أن ظهور صوت الضيف في لحظات مفصلية كان يلفت اهتمامًا واسعًا لدى الجمهور ووسائل الإعلام، بغض النظر عن طول الرسالة.