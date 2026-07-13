4 مواهب تتنافس على جائزة أفضل لاعب شاب في مونديال 2026

اشتد الصراع على جائزة أفضل لاعب شاب في كأس العالم 2026، مع وصول البطولة إلى الدور نصف النهائي، بعدما برز عدد من المواهب التي لعبت أدواراً حاسمة في قيادة منتخباتها إلى المراحل الأخيرة، لتدخل سباق الفوز بإحدى أبرز الجوائز الفردية التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ويتصدر الإسباني لامين يامال (18 عاماً) قائمة أبرز المرشحين، بعدما واصل تقديم عروضه اللافتة وساهم في تأهل إسبانيا إلى نصف النهائي عقب الفوز على بلجيكا (2-1) في ربع النهائي. كما برز زميله المدافع الشاب باو كوبارسي، الذي فرض نفسه أحد الركائز الأساسية في تشكيلة “لاروخا”، ليبقى الثنائي أمام اختبار قوي عندما يواجه المنتخب الإسباني نظيره الفرنسي في نصف النهائي.

وفي صفوف فرنسا، يواصل ديزيري دوي لفت الأنظار بعد المستويات المميزة التي قدمها خلال البطولة، إذ كان من أبرز عناصر منتخب “الديوك” في طريقه إلى نصف النهائي، وساهم في الفوز على المغرب بهدفين دون رد، كما لعب دوراً مهماً في التأهل من دور الـ16 بعدما تحصل على ركلة جزاء حاسمة أمام باراغواي.

كما يدخل الإنجليزي نيكو أوريلي دائرة المنافسة بقوة، بعدما تحول إلى أحد أبرز اكتشافات المنتخب الإنجليزي تحت قيادة المدرب توماس توخيل. وشارك مدافع مانشستر سيتي أساسياً في خمس مباريات من أصل ست خاضها منتخب بلاده في البطولة، وحقق نسبة دقة تمرير بلغت 93% وفق الإحصائيات الرسمية لـ”فيفا”، إلى جانب أدواره الدفاعية البارزة، خاصة في مواجهة النرويج، التي نجح خلالها في الحد من خطورة المهاجم إرلينغ هالاند.

ومع تبقي مباراتي نصف النهائي والنهائي، تبقى المنافسة مفتوحة بين هذه الأسماء الشابة لحسم جائزة أفضل موهبة في مونديال 2026، في ظل المستويات التي قدمتها طوال مشوار البطولة، وما ستقدمه في الأمتار الأخيرة من السباق نحو اللقب العالمي.