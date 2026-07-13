ما حقيقة تصريحات الفيفا بزيادة عدد المنتخبات إلى 64 في مونديال 2030؟

كشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو، أن مقترح رفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى 64 منتخبًا سيُطرح للنقاش والدراسة بعد نهاية مونديال 2026، مؤكدًا أن اللجان المختصة داخل الاتحاد ستبحث إمكانية تطبيق الفكرة قبل اتخاذ أي قرار رسمي.

وقال إنفانتينو إن مستقبل كأس العالم سيظل مرتبطًا بفكرة توسيع قاعدة المشاركة، ومنح مزيد من الدول فرصة الظهور في البطولة العالمية، مشيرًا إلى أن كرة القدم أصبحت أكثر انتشارًا حول العالم، وأن الفيفا يدرس دائمًا أفضل السبل لتطوير المسابقة.

ويأتي الحديث عن زيادة عدد المنتخبات بعد اعتماد النظام الجديد لمونديال 2026، الذي سيشهد للمرة الأولى مشاركة 48 منتخبًا بدلًا من 32، في نسخة تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وتمثل هذه الخطوة أكبر تغيير في تاريخ البطولة منذ اعتماد نظام الـ32 منتخبًا في مونديال فرنسا 1998.

وكان قرار التوسعة إلى 48 منتخبًا قد أثار جدلًا واسعًا بين مؤيد يرى أنها تمنح فرصًا أكبر للمنتخبات من مختلف القارات، ومعارض يخشى من تأثيرها على المستوى الفني وزيادة عدد المباريات والضغط على اللاعبين.

ويُعد مقترح الـ64 منتخبًا مرتبطًا بشكل خاص بالنقاشات حول كأس العالم 2030، النسخة التي تحمل أهمية تاريخية كونها تتزامن مع مرور 100 عام على إقامة أول بطولة عالمية في الأوروغواي عام 1930.

وكان اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول» من أبرز الجهات التي طرحت فكرة زيادة عدد المشاركين في نسخة المئوية، معتبرًا أن البطولة الاستثنائية تستحق صيغة موسعة تعكس مكانة الحدث العالمي.

وفي حال اعتماد المقترح مستقبلًا، فإن كأس العالم ستشهد تغييرات كبيرة على مستوى نظام المنافسة وعدد المباريات، مع ارتفاع محتمل في عدد المواجهات مقارنة بمونديال 2026 الذي يضم 104 مباريات.

ورغم أن الفيفا لم يتخذ أي قرار نهائي بشأن التوسعة، فإن تصريحات إنفانتينو تؤكد أن مستقبل كأس العالم أصبح مفتوحًا أمام مرحلة جديدة من التغييرات، بعد الانتقال التاريخي من 32 إلى 48 منتخبًا، وربما نحو نسخة تضم 64 منتخبًا في السنوات المقبلة.