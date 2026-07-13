الصحة: 8 شهداء خلال 24 ساعة يرفعون الحصيلة منذ وقف النار بغزة لـ1108

أفادت وزارة الصحة في غزة بوصول مستشفيات القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية، 8 شهداء، بينهم شهيد متأثرًا باصابته، و32 مصابًا.

وأشارت الصحة في بيان وصل الرسالة نت يوم الاثنين، إلى أن عددًا من الضحايا ما زالوا، تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وأوضحت أن عدد الشهداء والمصابين بلغ منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، 1,108 شهداء، و3,578 مصابًا، والانتشال 800.

ولفتت إلى أن الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بلغت 73,231 شهيدًا و173,686 مصابًا.