محمد الضيف بين الحياة السرية والتحولات الكبرى

على مدى أكثر من ثلاثة عقود، ظل محمد الضيف أحد أكثر الشخصيات الفلسطينية غموضًا. فلا ظهور علني تقريبًا، ولا مقابلات صحافية، ولا صور حديثة، ولا حياة خاصة يعرفها الجمهور، ومع ذلك بقي اسمه حاضرًا في نشرات الأخبار وتقارير الاستخبارات ووسائل الإعلام العالمية، حتى أصبح الغياب نفسه جزءًا من قصته.

ولد محمد دياب إبراهيم المصري عام 1965 في مخيم خان يونس للاجئين جنوب قطاع غزة، لعائلة فلسطينية هجرت من بلدة القبيبة خلال نكبة عام 1948. نشأ في بيئة اللجوء والفقر، وعاش سنوات الاحتلال الأولى داخل المخيم، قبل أن يلتحق بالجامعة الإسلامية في غزة، حيث درس العلوم، وشارك في الأنشطة الطلابية والثقافية.

ورغم أن صورته ارتبطت لاحقًا بالعمل العسكري، فإن بداياته لم تكن كذلك. فقد عرفه زملاؤه شابًا مولعًا بالمسرح، وشارك في تأسيس فرقة فنية حملت اسم "العائدون"، وكتب ومثل أعمالًا مسرحية تناولت القضية الفلسطينية وهموم اللاجئين. ويقول مقربون منه إن المسرح كان وسيلته الأولى للتعبير، قبل أن تقوده التحولات السياسية والأمنية إلى مسار مختلف تمامًا.

لماذا سُمي بـ"الضيف"؟

لا يحمل الاسم دلالة عائلية، بل جاء نتيجة حياة المطاردة التي عاشها لسنوات طويلة. فمنذ انخراطه في العمل السري، أصبح ينتقل باستمرار بين المنازل والأماكن المختلفة، لا يمكث طويلًا في مكان واحد، حتى بات أشبه بـ"ضيف" دائم على البيوت التي تؤويه، ومن هنا التصق به الاسم الذي طغى على اسمه الحقيقي.

ومع مرور السنوات، لم تعد السرية مجرد وسيلة للحماية، بل أصبحت جزءًا من شخصيته العامة. فقلّما ظهر في تسجيل مصور، ولم تُنشر له سوى صور معدودة، يعود معظمها إلى سنوات شبابه، بينما تحولت تسجيلاته الصوتية النادرة إلى أحداث إعلامية يتابعها العالم.

حياة بلا عنوان

تكاد تكون قصة محمد الضيف قصة رجل عاش معظم عمره من دون منزل ثابت أو حياة عائلية مستقرة. فرضت عليه المطاردة المستمرة أن يبتعد عن تفاصيل الحياة اليومية التي يعيشها معظم الناس، وأن يتنقل بصورة دائمة لتجنب الاغتيال.

وتشير تقارير متعددة إلى أنه تعرض لسلسلة طويلة من محاولات الاغتيال، نجا من عدد منها، فيما أصيب بإصابات خطيرة تركت آثارًا دائمة على صحته وحركته، وهو ما زاد من الغموض المحيط بحالته الجسدية خلال السنوات الأخيرة.

ثمن العائلة

لم تقتصر آثار هذا على حياته الشخصية، بل امتدت إلى أسرته. ففي عام 2014، قُتلت زوجته وعدد من أطفاله في غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا كانوا يقيمون فيه، في واحدة من أكثر الحوادث التي ارتبطت باسمه على المستوى الإنساني.

ومنذ ذلك الحين، بقيت تفاصيل حياته العائلية شحيحة، بينما ظل أفراد أسرته بعيدين عن الإعلام، شأنهم شأن معظم تفاصيل حياته الخاصة.

لا يعرفه الناس إلا من صوته

في زمن أصبحت فيه وسائل التواصل الاجتماعي جزءًا من الحياة اليومية، بقي محمد الضيف استثناءً نادرًا. فلم يكن يظهر أمام الكاميرات، ولم يكن يخاطب الجمهور إلا عبر تسجيلات صوتية متباعدة، غالبًا في لحظات مفصلية.

هذا الغياب خلق صورة استثنائية لشخصية لا يعرف كثيرون ملامحها الحالية، بينما أصبحت الصور القديمة المرجع الوحيد لوسائل الإعلام عند الحديث عنه.

بين الروايات

ينظر الفلسطينيون والإسرائيليون إلى محمد الضيف من منظورين مختلفين تمامًا، وتباينت التغطيات الإعلامية الدولية بشأن دوره وتأثيره، وهو ما جعل اسمه حاضرًا باستمرار في النقاشات السياسية والإعلامية المرتبطة بالمقاومة الفلسطينية .

وتبقى سيرته واحدة من أكثر السير غموضًا في تاريخ المقاومة: رجل خرج من مخيم للاجئين، بدأ حياته طالبًا جامعيًا ومشاركًا في المسرح، ثم عاش عقودًا في الظل، حتى أصبح اسمه من أكثر الأسماء تداولًا في المنطقة، بينما بقيت تفاصيل حياته الحقيقية أقل بكثير مما يُقال عنها.