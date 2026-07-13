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^200 مثال: غزة العزة

شهيد بمخيم المغازي.. قصف مدفعي وإطلاق نار في القطاع

شهيد بمخيم المغازي.. قصف مدفعي وإطلاق نار في القطاع (1).webp
شهيد بمخيم المغازي.. قصف مدفعي وإطلاق نار في القطاع (1).webp

الرسالة نت - متابعة

استشهد مواطن، صباح يوم الاثنين، في قصف إسرائيلي وسط قطاع غزة، مع تواصل خروقات اتفاق وقف النار.

وأفاد مراسلنا باستشهاد مواطن في قصف من مسيرة إسرائيلية على منزل في مخيم المغازي وسط القطاع.

وأشار إلى أن قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا استهدف شرقي دير البلح وسط القطاع.

وأوضح أن طائرات مسيّرة إسرائيلية "كواد كوبتر" أطلقت النار بكثافة باتجاه منازل المواطنين قرب شارع صلاح الدين شرقي مدينة غزة.

وذكر أن مدفعية الاحتلال قصفت المناطق الشرقية لمدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وسط تصاعد عمليات القصف والتدمير والقتل في عدة مناطق من القطاع. 

رابط مختصر
https://alresalah.news/p/313280

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