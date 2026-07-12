كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية تنعى الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

نعت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني، اليوم الأحد، الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، معربةً عن خالص تعازيها إلى دولة قطر قيادةً وشعبًا والأسرة الأميرية.

وقالت الكتلة، في بيان نعي، إنها تتقدم، باسم رئيسها وأعضائها ونوابها، بأصدق مشاعر التعزية والمواساة إلى حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر، والأسرة الأميرية، والحكومة والشعب القطري، في هذا المصاب.

وأضافت أن الأمير الوالد كانت له “مسيرة حافلة بالعطاء والعمل وخدمة وطنه وأمته”، مشيرةً إلى أنه يُعد من الشخصيات العربية والإسلامية البارزة، وارتبط اسمه بمواقف داعمة للقضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأكدت الكتلة أن الفقيد كان حاضرًا بدعمه ومواقفه في مختلف المحطات، وأسهم في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، معتبرةً أن تلك المواقف “ستبقى موضع تقدير ووفاء في وجدان أبناء شعبنا”.

وفي ختام بيانها، دعت الكتلة الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويرفع درجاته، وأن يلهم أسرته وذويه والشعب القطري جميل الصبر وحسن العزاء