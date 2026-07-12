ريال مدريد يحطم رقمًا استعصى على الجميع منذ 72 عامًا في كأس العالم

لم يعد تأثير ريال مدريد في كأس العالم يقتصر على عدد لاعبيه المنتشرين بين المنتخبات الكبرى، بل امتد ليمنحه مكانًا جديدًا في سجلات البطولة، بعدما أصبح أول نادٍ في التاريخ يسجل لاعبوه 19 هدفًا في نسخة واحدة من المونديال.

وجاء الإنجاز عقب الثنائية التي أحرزها الإنجليزي جود بيلينغهام في شباك النرويج، ليقود منتخب بلاده إلى نصف النهائي، ويمنح النادي الملكي رقمًا تاريخيًا جديدًا، متجاوزًا حاجز الـ18 هدفًا الذي ظل دون أن يُكسر على مدار أكثر من سبعة عقود.

وكان الرقم القياسي السابق قد سُجل لأول مرة بواسطة هونفيد المجري في مونديال 1954، قبل أن يعادله بايرن ميونخ خلال تتويج ألمانيا بلقب كأس العالم 2014، ثم كرره باريس سان جيرمان في نسخة قطر 2022، لكن ريال مدريد بات أول نادٍ يتجاوزه ويعتلي صدارة هذا التصنيف منفردًا.

ويتصدر الفرنسي كيليان مبابي قائمة لاعبي ريال مدريد الأكثر تسجيلًا في البطولة برصيد ثمانية أهداف، بينما عزز بيلينغهام حصيلته إلى ستة أهداف بعد تألقه أمام النرويج. كما أضاف البرازيلي فينيسيوس جونيور أربعة أهداف قبل خروج منتخب بلاده، فيما سجل التركي أردا غولر هدفًا واحدًا، لتصل مساهمة لاعبي النادي إلى 19 هدفًا.

ولا يبدو أن الرقم الجديد سيكون المحطة الأخيرة، إذ لا يزال مبابي وبيلينغهام يواصلان مشوارهما مع فرنسا وإنجلترا في الأدوار الحاسمة، ما يمنح ريال مدريد فرصة لتوسيع الفارق وتعزيز إنجازه التاريخي قبل إسدال الستار على كأس العالم 2026.

ويعكس هذا الرقم حجم الحضور الذي يفرضه ريال مدريد على الساحة الدولية، ليس فقط من خلال ألقابه القارية، وإنما أيضًا عبر التأثير المباشر للاعبيه مع منتخباتهم الوطنية، ليضيف النادي الملكي إنجازًا جديدًا إلى سجل حافل بالأرقام القياسية.