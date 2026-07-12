كيف أعادت المشاريع القطرية رسم ملامح غزة؟

منذ أكثر من عقد، شكّلت المشاريع القطرية في قطاع غزة أحد أبرز روافد الدعم التنموي والإنساني للفلسطينيين، إذ لم تقتصر على تقديم المساعدات الإغاثية، بل امتدت لتشمل الإسكان والصحة والقضاء والبنية التحتية والحماية الاجتماعية، في وقت كان القطاع يرزح تحت وطأة الحصار والحروب المتكررة.

وتُعد هذه المشاريع، التي انطلقت في عهد الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، من أكبر برامج إعادة الإعمار والتنمية التي شهدها قطاع غزة، وأسهمت في تحسين حياة مئات الآلاف من المواطنين، وترك آثارًا ما زالت حاضرة حتى اليوم.

مدينة حمد.. مشروع سكني غيّر حياة آلاف الأسر

تتصدر مدينة حمد السكنية قائمة المشاريع القطرية في القطاع، إذ وفّرت مساكن حديثة لآلاف الأسر الفلسطينية، خاصة المتضررة من الحروب وذوي الدخل المحدود، لتصبح أحد أكبر التجمعات السكنية التي أُنشئت في غزة خلال السنوات الأخيرة.

وأسهم المشروع في تخفيف أزمة السكن، ووفّر بيئة عمرانية متكاملة تضم الخدمات الأساسية، ليصبح نموذجًا لمشاريع إعادة الإعمار في القطاع.

مستشفى حمد.. نقلة نوعية في التأهيل الطبي

وفي القطاع الصحي، أنشأت قطر مستشفى حمد للتأهيل والأطراف الصناعية، الذي يُعد الأكبر والأكثر تخصصًا في مجال التأهيل الطبي في قطاع غزة.

ويقدم المستشفى خدمات علاج وتأهيل مبتكرة لآلاف الجرحى وذوي الإعاقات، خاصة مصابي الحروب، ما جعله أحد أهم الصروح الطبية المتخصصة في فلسطين.

بنية تحتية تخدم ملايين المواطنين

امتد الدعم القطري إلى قطاع البنية التحتية، عبر تنفيذ مشاريع لتطوير شارعي صلاح الدين والرشيد (البحر)، وهما الشريانان الرئيسيان اللذان يربطان محافظات القطاع.

كما شملت المشاريع إنشاء وتعبيد طرق جديدة، وتطوير شبكات الصرف الصحي والمياه، إلى جانب تنفيذ عشرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي ساهمت في تحسين الخدمات العامة ورفع كفاءة البنية التحتية.

منحة 100 دولار.. شبكة أمان اجتماعي

ومن أبرز البرامج الإنسانية، المنحة النقدية الشهرية بقيمة 100 دولار، التي استفاد منها عشرات الآلاف من الأسر الفقيرة والعمال والعاطلين عن العمل، وأسهمت في التخفيف من آثار الحصار والبطالة، وشكلت مصدر دخل أساسيًا لعدد كبير من العائلات في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

قصر العدل.. أكبر مجمع قضائي

وفي إطار دعم المؤسسات العامة، موّلت قطر إنشاء مجمع قصر العدل، الذي يُعد أكبر مجمع للمحاكم في قطاع غزة، وساهم في تطوير البنية القضائية وتوفير بيئة عمل حديثة للمؤسسات العدلية.

ريادة في القطاع الصحي

كما موّلت قطر برنامج زراعة القوقعة السمعية، ليكون الأول من نوعه في قطاع غزة، ما أتاح للأطفال فاقدي السمع فرصة العلاج داخل القطاع بدلًا من السفر إلى الخارج، وأسهم في إدخال خدمات طبية متخصصة لم تكن متوفرة سابقًا.

إرث تنموي مستمر

ويرى مراقبون أن المشاريع القطرية لم تكن مجرد مساعدات طارئة، بل مثلت استثمارًا طويل الأمد في صمود المجتمع الفلسطيني، وأسهمت في إعادة الإعمار، وتحسين الخدمات، وتوفير السكن والرعاية الصحية والدعم الاجتماعي، لتبقى واحدة من أبرز التجارب التنموية التي شهدها قطاع غزة خلال العقود الأخيرة.