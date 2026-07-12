مدينة حمد بخانيونس تقيم غدا بيت عزاء بوفاة الأمير الوالد بقطر

وجّه أهالي مدينة حمد السكنية في قطاع غزة دعوة إلى سكان المدينة للمشاركة في تقديم واجب العزاء بوفاة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تقديراً لدوره الإنساني وإسهاماته الكبيرة في دعم الشعب الفلسطيني.

وأكدت صفحة إعلام المدينة أن مدينة حمد السكنية ستظل شاهدة على ما قدمه الأمير الوالد من عطاء وإنجازات أسهمت في توفير السكن الكريم لآلاف الأسر الفلسطينية، معبرةً عن مشاعر الوفاء والعرفان تجاه مواقفه الداعمة لفلسطين وأهلها.

ويُعد الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني صاحب المبادرة التي أثمرت إنشاء مدينة حمد السكنية في جنوب قطاع غزة، والتي نُفذت بتمويل من دولة قطر عبر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، لتصبح واحدة من أكبر المشاريع السكنية التي أُنجزت في القطاع، وأسهمت في توفير آلاف الوحدات السكنية للأسر الفلسطينية، بما خفف من أزمة السكن ورسّخ نموذجًا للدعم القطري المستمر للشعب الفلسطيني.

وتعرضت المدينة خلال الحرب على غزة لقصف إسرائيلي همجي دمر معظم مبانيها، ويعيش سكانها أوضاعا مأساوية.

ومن المقرر أن يُقام مجلس العزاء يوم غدٍ الاثنين، بعد صلاة العصر مباشرة، في الباركنج بحزمة (E) بمدينة حمد السكنية.

وحث المنظمون جميع سكان المدينة والنازحين فيها إلى المشاركة في تقديم واجب العزاء والتعبير عن الوفاء والتقدير لمسيرة الأمير الوالد، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه من أعمال إنسانية وخيرية.