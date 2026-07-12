حماس تنعى الأمير الوالد حمد بن خليفة: مواقفه تجاه فلسطين وغزة ستبقى خالدة

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأحد، الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، مؤكدة أن وفاته تمثل خسارة لقائد عربي ارتبط اسمه بدعم القضية الفلسطينية وقطاع غزة، وترك بصمة بارزة في مسيرة الإسناد السياسي والإنساني للشعب الفلسطيني.

وتقدمت الحركة، في بيان صحفي وصل "الرسالة نت"، بأحر التعازي إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والأسرة الحاكمة، والحكومة والشعب القطري، والأمتين العربية والإسلامية، سائلةً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

وأكدت "حماس" أن الشيخ حمد بن خليفة كان قائدًا عربيًا بارزًا وباني نهضة قطر الحديثة، عُرف برؤيته الإنسانية ومواقفه العربية الأصيلة، وجعل من دعم القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، نهجًا ثابتًا طوال مسيرته.

وأشارت إلى أن الأمير الراحل دافع عن حقوق الشعب الفلسطيني في مختلف المحافل، مؤكدًا أن تحقيق السلام العادل لا يكون إلا بإنهاء الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.

وأشادت الحركة بموقفه التاريخي تجاه قطاع غزة، معتبرة أن زيارته للقطاع عام 2012 شكّلت محطة مفصلية في كسر الحصار، ورسالة تضامن ودعم عززت صمود الفلسطينيين وأسهمت في فتح آفاق جديدة لإعادة إعمار غزة.

ولفتت إلى أن الشيخ حمد شدد في أكثر من مناسبة على أن الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني يمثل واجبًا عربيًا وإسلاميًا، مؤكدة أن اسمه ارتبط بعدد من المشاريع التنموية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية، من بينها مدينة الشيخ حمد السكنية، ومستشفى سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية، إلى جانب برامج الإغاثة وإعادة الإعمار.

وأضافت الحركة أن الأمير الوالد جسّد التزامه بالقضية الفلسطينية عندما دعا إلى عقد القمة العربية الطارئة بشأن العدوان على قطاع غزة، التي استضافتها الدوحة في يناير/كانون الثاني 2009، بهدف توحيد الموقف العربي وتعزيز التحرك السياسي والإنساني لدعم غزة.

وجددت "حماس" تأكيدها أن مواقف الأمير الراحل تجاه فلسطين، ولا سيما قطاع غزة، ستبقى راسخة في وجدان الفلسطينيين والعرب، باعتبارها شاهدًا على دعمه المستمر للقضية الفلسطينية.

وكان الديوان الأميري القطري أعلن، في وقت سابق اليوم الأحد، وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن عمر ناهز 74 عامًا.