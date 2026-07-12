الصحة بغزة: انهيار وشيك لمنظومة الإسعاف مع خروج 70% من المركبات عن الخدمة

حذّرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، من اقتراب منظومة النقل والإسعاف من الشلل التام، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي ومنع إدخال الإطارات والبطاريات والزيوت وقطع الغيار اللازمة لتشغيل وصيانة المركبات.

وقالت الوزارة، في بيان وصل "الرسالة نت"، إن نحو 70% من مركباتها توقفت عن العمل بشكل كامل، الأمر الذي يهدد بحرمان آلاف الجرحى والمرضى والطواقم الطبية من الوصول الآمن إلى المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية.

وأوضحت أن 39 مركبة إسعاف من أصل 82 خرجت عن الخدمة نهائيًا، فيما تحتاج 17 مركبة أخرى إلى صيانة عاجلة، ما يفاقم الضغط على خدمات الإسعاف والطوارئ في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية.

وبيّنت الوزارة أن طواقمها تشرف أسبوعيًا على نحو 5 آلاف حركة نقل للمرضى والكوادر الطبية، بما يعادل 20 ألف حركة شهريًا، إلى جانب 140 رحلة شاحنات أسبوعيًا لنقل الأدوية والمستهلكات الطبية، مؤكدة أن هذه المنظومة باتت مهددة بالتوقف بسبب خروج 100 مركبة خدماتية عن الخدمة، منها 30 غير قابلة للإصلاح، فيما تنتظر 80 مركبة أخرى صيانة طارئة.

وأضافت أن المركبات العاملة تعاني نقصًا حادًا في مستلزمات التشغيل، مع الحاجة إلى 250 لترًا من الزيوت شهريًا، إلى جانب استمرار منع إدخال الإطارات والبطاريات وقطع الغيار الأساسية.

وأشارت الوزارة إلى أن الأزمة طالت أيضًا حافلات شركات النقل الخاصة المتعاقدة معها، والتي تواصل العمل في ظروف صعبة بعد توقف أعمال الصيانة الدورية منذ أشهر.

وأكدت أن استمرار منع إدخال مستلزمات صيانة المركبات يمثل قرارًا يؤدي عمليًا إلى تعطيل منظومة الطوارئ الطبية، محذرة من تداعيات إنسانية خطيرة على قدرة القطاع الصحي في الاستجابة للحالات الطارئة.

ودعت وزارة الصحة المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والإنسانية إلى التحرك العاجل لتوفير الإطارات والزيوت وقطع الغيار، والعمل على إدخال 60 سيارة إسعاف جديدة تعمل بالديزل، للحفاظ على استمرارية خدمات الإسعاف والطوارئ في قطاع غزة.