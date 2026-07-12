عضو بالكونغرس الأمريكي: مستوطنون مسلحون احتجزوني واعتدوا على مركبتي جنوب الضفة

كشف عضو الكونغرس الأمريكي رو خانا عن تعرضه ومرافقيه لاعتداء من قبل مستوطنين مسلحين خلال زيارة ميدانية أجراها قبل يومين إلى جنوب الضفة الغربية، مؤكدًا أنهم احتجزوه لأكثر من ساعة ومنعوه من استكمال جولته، كما ألحقوا أضرارًا بالمركبة التي كان يستقلها.

وذكرت القناة 12 العبرية أن الحادثة وقعت في منطقة الخليل، حيث كان خانا، المعروف بانتقاداته للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية، يجري جولة للاطلاع على آثار الاحتلال على حياة الفلسطينيين.

وقال خانا إن المستوطنين الذين اعترضوا طريقه كانوا يحملون أسلحة أمريكية، مضيفًا: "احتجزوني وألحقوا أضرارًا بسيارتي"، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال لم تتدخل بالشكل الكافي لمنع الاعتداء.

وفي تصريحات لوكالة رويترز، أوضح خانا أن مستوطنين يحملون بنادق من طراز "إم-4" حاصروا المركبة التي كان يستقلها خلال جولته في إحدى قرى جنوب الضفة الغربية، وهي منطقة تشهد اعتداءات متكررة ينفذها المستوطنون بحق الفلسطينيين.

من جانبه، قال كاميرون كاسكي، أحد مساعدي عضو الكونغرس، إن المجموعة بقيت محتجزة لأكثر من ساعة، واضطرت إلى التواصل مع السفارة الأمريكية في القدس لطلب المساعدة، قبل أن يتدخل عدد من الضباط، الذين يُعتقد أنهم من الشرطة، ما أتاح للمجموعة مغادرة المكان.

وبحسب القناة العبرية، وجّه المستوطنون شتائم إلى خانا ومرافقيه، وركلوا إطارات المركبة، فيما زعم جيش الاحتلال أن قواته فرّقت المستوطنين وسمحت للموكب بمواصلة طريقه.

وتأتي الحادثة في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، والتي تشمل مهاجمة القرى الفلسطينية والاعتداء على المواطنين وتخريب الممتلكات، وسط اتهامات متواصلة لسلطات الاحتلال بالتقاعس عن وقف هذه الاعتداءات أو محاسبة منفذيها، ما يسهم في استمرار تصاعد عنف المستوطنين بحق الفلسطينيين.