الاحتلال يعتقل 12 فلسطينياً بالضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي ،فجر الأحد حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية، تخللها اقتحام للمنازل وتفتيشها والتنكيل بأصحابها.

واعتقلت قوات الاحتلال 5 مواطنين عقب اقتحام منازلهم في بلدة دير الغصون شمال طولكرم وهم يمان عمر بدران ،وعبود الجبشة، وريان بشار القب، وخالد بدران ،وسائد بدران.

كما واعتقلت قوات الاحتلال الشاب وديع أبو حديد عقب مداهمة منزله في ضاحية ذنابة، شرق طولكرم.

وفي نابلس اعتقل جيش الاحتلال المواطن سيف واصف حنني ونجليه واصف ومحمد، عقب مداهمة منزلهم في بلدة بيت فوريك شرق نابلس، كما واعتقلت الشاب أحمد محمد عاشور بعد مداهمة في المدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن إسحق جرادات، ونجله محمد خلال اقتحام منطقة العديسة في بلدة سعير شرق الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا بالقدس المحتلة واعتقلت الشاب أحمد علي مطير من منزله.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة سلواد شمال شرق رام الله، وداهمت بناية سكنية فيها، كما اقتحمت بلدة الخضر جنوب بيت لحم.